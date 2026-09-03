Об этом сообщает 23-й штурмовой полк Р.У.Г. 2-го корпуса НГУ "Хартия".

Каковы подробности?

Бойцы подразделения успешно зачистили новые участки местности в Харьковской области. Контрнаступательные действия и зачистка проходили на участках территории между населенными пунктами Двуречная и Западное.

На одном из обозначенных участков украинские штурмовики работали в тесном взаимодействии с военнослужащими 35-й отдельной бригады морской пехоты. Благодаря слаженной работе защитникам удалось выбить противника с позиций и закрепиться на новых рубежах.

Общая площадь территории, освобожденной от российских оккупантов, составляет 4 квадратных километра. Украинские силы продолжают выполнение боевых задач на этом направлении с целью дальнейшего вытеснения захватчиков.

В "Хартии" поделились подробностями работы военных на фронте: смотрите видео

Что происходит на Купянском направлении?

На Купянском направлении сохраняется сложная оперативная обстановка. Активные боевые действия ведутся на обоих берегах реки Оскил. Украинские подразделения продолжают проводить контратаки, постепенно вытесняя российские силы и сокращая территорию, которую противнику удалось захватить.

Какова ситуация в Купянском районе: смотрите карту DeepState

На западном берегу Оскола российские войска столкнулись с проблемами при переброске подкрепления в направлении Купянска. Из-за украинского огневого контроля противник фактически вынужден использовать узкий маршрут вдоль реки, что затрудняет его логистику и маневры.

В то же время на восточном берегу оккупационные силы продолжают попытки продвинуться в сторону Купянска-Вузлового. Для этого россияне задействуют небольшие пехотные группы и беспилотники. Украинские военные пока не дают противнику развить наступление и сдерживают его продвижение. Вблизи Большого Бурлука ситуация остается относительно стабильной.

Зафиксировано лишь незначительное продвижение российских подразделений в лесополосах недалеко от Артильного. Аналитики ISW отмечают, что с 2025 года обе стороны пытаются вернуть себе возможность активно маневрировать на поле боя. В этом контексте недавние украинские контрнаступательные действия на Купянском направлении, а также систематическое использование беспилотников для поражения российских оборонительных позиций могут быть частью более широкой попытки Украины изменить ситуацию в пользу своих сил.