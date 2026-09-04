ВСУ продолжают наступление на 2 направлениях: обзор фронта от ISW

Наступательные действия россиян продолжаются. Однако врагу не удается добиться значительных успехов. Ему мешают украинские контратаки.

Институт изучения войны оценил ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, украинские войска продвинулись на двух направлениях.

Где силы обороны добились успеха?

Купянское направление

По данным геолокационных снимков, обнародованных 2 сентября, украинские военные зачистили лесной участок до западной окраины Дворичной и на северо-восток от Западного. Оба населенных пункта расположены на север от Купянска.

3 сентября 2-й корпус "Хартия" сообщил, что украинские военные дополнительно зачистили 4 квадратных километра между Дворечной и Западным.

Всего с 30 августа ВСУ уволили на этом участке 13,5 квадратных километра.

Украинские дроны, вероятно, затрудняют передвижение и логистику российских войск на Купянском направлении. Источник, сообщающий о российской группировке войск "Запад", 3 сентября заявил, что усиление украинских ударов по газопроводу на север от Купянска ограничивает возможности российских войск по перемещению и обеспечению через реку Оскил.

Новопавловское и Александровское направления

Силы обороны недавно продвинулись на Новопавловском и Александровском направлениях, тогда как российские силы достигли там лишь ограниченных тактических успехов.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 3 сентября сообщил, что российские войска действуют на юго-восток от Филии и Новопавловки, что свидетельствует о том, что у них нет позиций на юг от Новопавловки.

По его данным, украинские военные вышли на линию Запорожье – Мирное и освободили Запорожье – небольшой населенный пункт, который не следует путать с городом Запорожье.

ВСУ продвинулись на Новопавловском направлении / Карта ISW

Машовец также сообщил, что украинские силы достигли северо-западной окраины Шевченко и продвинулись на расстояние до 800 метров от северо-восточной окраины Павловки. Оба населенных пункта расположены на юго-восток от Александровки.

В то же время, по его словам, российские войска захватили Новониколаевку и пытаются проникнуть на северо-запад от нее, а также на север от Новогригорьевки, расположенной на юго-восток от Александровки.

Силы обороны добились успеха на Александровском направлении / Карта ISW

Какова ситуация на других направлениях фронта?

Сумское направление

В Украине опровергли недавние заявления Минобороны России и Владимира Путина о том, что оккупанты приближаются к городу Сумы.

3 сентября украинская группировка войск "Курск" обнародовала видео, на котором украинские военные действуют в населенных пунктах, что россияне называли захваченными еще с января 2026 года.

29 июня Путин заявлял, что российские силы продвинулись на расстояние до 10,5 километра от Сум, а 1 сентября сказал, что российские военные действуют уже в 12 километрах от города.

Таким образом, его более позднее заявление фактически противоречит предыдущим преувеличенным утверждениям.

Кремль, вероятно, пытается создать информационный фон для возможного оправдания будущих наступательных действий против Черниговской области с севера.

Север Харьковской области

Российские войска 2 и 3 сентября продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, однако продвинуться не смогли.

Украинские официальные лица и источник, сообщающий о действиях российской группировки войск "Север", опровергли заявление Путина от 1 сентября о якобы захвате Казачьей Лопани на севере от Харькова.

По оценке ISW, на момент подготовки отчета российские войска находились лишь на 13,39% территории Казачьей Лопани.

Российские войска недавно предприняли попытку проникновения на юго-запад от Большого Бурлука. На геолокированных кадрах, обнародованных 3 сентября, видно удар украинских военных по российским военнослужащим в западной части Одрадного, что расположенно на юго-запад от Великого Бурлука.

Что происходит на севере Харьковской области / Карта ISW

Славянское направление

Российские войска 2 и 3 сентября продолжали наступательные действия на Славянском направлении, однако подтвержденных прорывов не было.

Источник, сообщающий о российской группировке "Запад", 3 сентября заявил, что украинские военные контратакуют вблизи Лимана и Дробишевого – оба населенных пункта расположены на северо-восток от Славянска.

Константиновское направление

3 сентября минобороны России заявило о якобы захвате Ижевки на север от Константиновки. На геолоцированных кадрах, обнародованных в тот же день, видно, как российские военные устанавливают флаги в разных частях Ижевки. В то же время ISW имеет основания полагать, что это видео могло быть изменено или отредактировано с помощью искусственного интеллекта.

Украинский оператор дронов, работающий в районе Константиновки и Дружковки, 2 сентября отметил, что украинским и российским военным сложно определить, кто контролирует отдельные позиции. Это связано с "асимметричным" характером боевых действий, в частности с большой зоной поражения в этом районе и частыми попытками проникновения военных.

По словам оператора, российские войска начали применять нетипичные способы штурма, в частности с использованием наземных беспилотников.

Какова ситуация на Константиновском направлении / Карта ISW

Гуляйпольское направление

По данным геолокализованных кадров, обнародованных 2 сентября, украинские силы нанесли удар по оккупантам в восточной части Воздвижевки, куда те ранее проникли. Воздвижевка расположена на северо-запад от Гуляйполя.

Российский военный блогер заявил, что украинские силы контратаковали вблизи Любитского и Рождественки, которые расположены на северо-запад от Гуляйполя.