ФСБ будет расшатывать ситуацию, – Жданов оценил военный потенциал в Приднестровье
По разным оценкам, в непризнанном Приднестровье находится примерно 1,5 тысячи российских военных и несколько тысяч боевиков, контролируемых Кремлем.
Однако военный потенциал на этих территориях очень низок. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов.
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Иллюзия угрозы
По его словам, техника и вооружение там хранятся еще со времен Советского Союза. Поэтому на сегодня техническое состояние и пригодность боеприпасов очень сомнительны.
Но я думаю, что ФСБ будет пытаться расшатывать ситуацию так, чтобы создать иллюзию военной угрозы со стороны Приднестровья.
– отметил Жданов.
Он подчеркнул, что это делают для того, чтобы мы не могли передислоцировать свои силы от Одессы на любое другое направление.
"Или, возможно, чтобы заставить нас с любого направления снять наши войска, чтобы перекинуть их в район Приднестровья, чтобы усилить там оборону", – добавил эксперт.
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