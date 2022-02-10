ФСБ наняла украинских титушек для провокаций в России, но ее планы сорвала СБУ

Сотрудники Службы безопасности сорвали операцию российских спецслужб. Они разоблачили граждан Украины, которые должны были совершить провокации против населения страны-агрессора.

Это Россия могла использовать как очередную причину для оправдания дальнейшего давления на наше государство.

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По предварительным данным, спецслужбы России тщательно разрабатывали план провокаций и диверсий, направленных против собственного населения. И в этом намеревались обвинить Украину,

– сообщили в СБУ.

Враг завербовал трех жителей Киевской области, которые были выходцами из криминальных кругов, которые должны были сформировать две группы по пять человек. Для выезда на территорию страны-агрессора их должны были обеспечить поддельными документами. Злоумышленникам разработали пошаговую инструкцию действий.

Всю подробную информацию они должны были получить уже на месте.

За участие в провокациях обещали по 4 тысячи долларов каждому.

Титушек заверили, что после того как задание будет выполнено, их отправят домой. Однако, по имеющимся данным, провокаторов планировали показательно ликвидировать во время задержания.

Сотрудники СБУ предотвратили этот сценарий. Организаторы и их сообщники одновременно были задержаны в Киеве и области,

– подчеркнули в Службе безопасности.

СБУ сорвала спецоперацию российских спецслужб: смотрите видео

Что известно о провокаторах

Злоумышленники являются тренерами в спортивных клубах контактных единоборств. Они неоднократно привлекались пророссийскими силами для проведения провокаций и заказных акций в Украине.

В частности, установлено, что злоумышленники организовали в октябре – декабре 2021 года акты вандализма над:

памятником Степану Бандере в Тернополе;

Одесской синагогой;

иностранным представительством в Одессе.

Кроме этого, один из задержанных создал так называемое "силовое крыло", в состав которого вошли члены спортивных обществ и представители криминальной среды. Группа получила задание принять участие в проплаченных массовых беспорядках в Киеве в конце января 2022 года и спровоцировать драки. Однако тогда правоохранители сработали на опережение и не допустили реализации такого плана.

Служба безопасности провела обыски

СБУ провела обыски у фигурантов, по результатам которых изъяли:

огнестрельное оружие с патронами;

копии загранпаспортов лиц, которых должны были отправить в Россию для провокаций.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о государственной измене. Сейчас продолжаются следственные действия.

СБУ сорвала спецоперацию российских спецслужб / Фото Службы безопасности