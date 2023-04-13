Версию оккупантов 24 Каналу прокомментировал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что в первые 24 часа после взрыва, россияне объявили, что это сделали якобы "СБУ вместе с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального".

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"Я был искренне удивлен, что я не услышал в этом перечне ЦРУ, Государственного департамента США, британцев, англосаксов и вообще какой-нибудь масонский сговор", – заявил он.

Ступак отметил, что россияне как-то нереально быстро раскрыли дело.

И здесь говорят, что это вроде бы СБУ – такие-то люди. Не знаю, или это была СБУ, или это была военная разведка украинская, или это были вообще россияне, проукраински настроенные. Мне трудно об этом говорить,

– рассказал он.

"Классическая история"

Бывший сотрудник СБУ добавил, что единственное, что его беспокоит в этом моменте, это девушка, которая передавала российскому пропагандисту Татарскому статуэтку. Мол, это "классическая история", когда происходят такие вещи.

"Два магистральных сценария. Первый – человек, который передает, например, взрывчатку жертве. Что нужно с ним делать – или его максимально быстро эвакуировать с места происшествия, спрятать, что не было сделано. Очень странно", – подчеркнул он.

Или этот человек, который передает, по его словам, должен был погибнуть вместе со своей "мишенью", чтобы не было вообще свидетелей.

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"Здесь получается так, что она не погибла, ее эвакуация не была проведена. И она, получается, является весомым свидетелем по этому делу", – заявил он.

Иван Ступак добавил, что для него непонятно, почему та "сторона", которая организовала это событие, не позаботилась о судьбе этой девушки.

Экс-сотрудник СБУ предполагает и тот вариант, что, вероятно, ее намеренно оставили живой, потому что понимали, что она должна была дать "правильные" показания.

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