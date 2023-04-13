Версію окупантів 24 Каналу прокоментував колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зазначив, що у перші 24 години після вибуху, росіяни оголосили, що це зробили начебто "СБУ разом із Фондом боротьби з корупцією Олексія Навального".

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"Я був щиро здивований, що я не почув в цьому переліку ЦРУ, Державного департаменту США, британців, англосаксів та взагалі якусь там масонську змову", – заявив він.

Ступак зазначив, що росіяни якось нереально швидко розкрили справу.

І тут кажуть, що це начебто СБУ – такі-то люди. Не знаю, чи це була СБУ, чи це була військова розвідка українська, чи це були взагалі якість росіяни, проукраїнськи налаштовані. Мені важко про це говорити,

– розповів він.

"Класична історія"

Колишній співробітник СБУ додав, що єдине, що його турбує в цьому моменті, то це дівчина, яка передавала російському пропагандисту Татарському статуетку. Мовляв, це "класична історія", коли відбуваються такі речі.

"Два магістральні сценарії. Перший – людина, яка передає, наприклад, вибухівку жертві. Що треба з нею робити – або її максимально швидко евакуювати з місця події, заховати, що не було зроблено. Дуже дивно", – наголосив він.

Або ж ця людина, яка передає, за його словами, мала загинути разом зі своєю "мішенню", щоби не було взагалі свідків.

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"Тут виходить так, що вона не загинула, її евакуація не була проведена. І вона виходить так, що є вагомим свідком у цій справі", – заявив він.

Іван Ступак додав, що для нього незрозуміло, чому та "сторона", яка організувала цю подію, не подбала про долю цієї дівчини.

Ексспівробітник СБУ припускає і той варіант, що, ймовірно, її навмисно залишили живою, бо розуміли, що вона мала дати "правильні" свідчення.

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