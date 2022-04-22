ФСБ отбирает у российских военных награбленное и обещает не наказывать за мародерство
Источник:СБУ
СБУ перехватила разговор оккупанта-мародера с женой. Он жаловался, что украденные телефоны забрали агенты ФСБ.
Агенты ФСБ забирают у оккупантов награбленное, а за это обещают им не привлекать к ответственности за мародерство. Об этом как раз и свидетельствует один из перехваченных разговоров.
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Оккупант украл несколько десятков смартфонов
При этом оккупант рассказал жене, что украл 63 IPhone новейшей модели и за них он мог выручить большие деньги. Однако ФСБ изъяла все.
Оккупант с разочарованием рассказал жене, что все похищенное им изъяли.
Наверное, после массового выхода западных брендов с рынка России ФСБ получила новую стратегическую задачу по "импортозамещению". По крайней мере, для своего руководства,
– подытожили в СБУ.
Разговор оккупанта-мародера с женой: смотрите видео