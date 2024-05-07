Должен был быть подарок Путину: ФСБ планировало ликвидировать Буданова и Малюка перед Пасхой

Российская агентура, кроме покушения на президента Украины Владимира Зеленского, намеревалась ликвидировать руководителя ГУР Кирилла Буданова, главу СБУ Василия Малюка.

Об этом сегодня, 7 мая, сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора. Масштабное покушение на верхушку политическо-военного руководства страны враг готовил перед Пасхой.

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Готовили покушение полковники УГО

В состав сети, которую курировали российские спецслужбы, входили 5 членов, в том числе двое полковников Управления государственной охраны.

Одной из задач сети был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране Зеленского, которые могли бы взять его в заложники, а впоследствии и убить.

Кроме президента, россияне планировали убить, в частности, главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова, убийство которого готовили перед Пасхой,

– говорится в сообщении.

Покушение на Буданова

Для убийства главы разведки российский агент должен был наблюдать за его перемещением под охраной и передавать россиянам информацию. По дому, где должен был находиться Буданов, планировали нанести ракетный удар, а затем атаковать дроном людей, которые остались бы на месте атаки.

После этого россияне хотели ударить еще одной ракетой, в частности, чтобы уничтожить следы применения дрона.



Российский агент вел слежку за домом Буданова / Фото СБУ



Переписка ФСБ и завербованных агентов / Фото СБУ

Подарок Путину

Председатель СБУ рассказал, что теракт, который должен был стать подарком Путину к инаугурации, стал провалом российской спецслужбы.

У российских агентов провели обыски, во время которых обнаружили оружие и другие доказательства причастности к организации покушений. Им сообщили о подозрении в государственной измене и подготовке к террористическому акту.

Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.