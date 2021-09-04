ФСБ похитила крымского татарина после обысков в Симферополе

Российские силовики из ФСБ утром 3 сентября обыскивали дом крымскотатарской семьи в Симферополе. А после этого фактически похитили оттуда мужчину.

Об этом, как узнали СМИ, рассказали крымские правозащитники из группы "Крымская солидарность". По их словам, речь идет о жителе оккупированного Россией Крыма Эльдаре Одаманове.

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ФСБ похитила крымского татарина

В доме Эльдара Одаманов в Симферополе – в оккупированном Россией Крыму – ФСБ (Федеральная служба безопасности) утром 3 сентября провела обыск.

Связан он якобы со взрывом в селе Перевальное.

Люди в форме ФСБ, как сообщили крымские правозащитники, изъяли технику и схватили Одаманова.

Причем из изъятых вещей куда-то исчез его личный телефон.

Родные и адвокаты пытались разыскать мужчину, но – безрезультатно.

Жена Одаманова написала заявление о похищении в местную "полицию". Именно туда вроде должны были доставить мужчину, но – там сказали, что человека с такой фамилией им не привозили.

Российские оккупанты приходят к крымскотатарским активистам с обысками далеко не впервые

После начала российской оккупации Крыма с весны 2014 году на полуострове силовики регулярно давят (приходят с обысками, задерживают) на журналистов и активистов крымскотатарского движения.

Особенно агрессивны оккупанты к членам Меджлиса и даже просто крымским мусульманам, которых почему-то подозревают в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".