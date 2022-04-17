ФСБ проверяла готовность подразделений в Приднестровье: военные там не готовы к войне

Россия хотела открыть новые фронты для атаки на Украину. Один из них с территории оккупированной Молдовы – так называемого Приднестровья. Но тамошние войска оказались не готовы к боевым действиям.

Для того, чтобы проверить готовность вооруженных формирований Приднестровской молдавской республики, на эту оккупированную территорию прибыли представители российской ФСБ. Но увиденное их не слишком поразило. Скорее наоборот.

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По данным украинского Генштаба ВСУ, проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий. Речь идет о 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригадах.

Сколько войск Россия имеет в Приднестровье

Российские войска остались в Приднестровье после конфликта 1990 года. Тогда эта часть территории решила отделиться от Молдовы, что привело к военным действиям в 1992 году. На стороне ПМР выступила 14-я армия России (она там находилась еще со времен СССР). После подписания мирного соглашения, заморозившего конфликт, российская армия осталась на этой территории.

Сколько российских военных там находится сейчас – точно неизвестно. По оценкам экспертов – от 1200 до 1500 человек.

Важно отметить, что на территории Приднестровья находится один из крупнейших складов боеприпасов в Восточной Европе в селе Кобасна. Он расположен всего в двух километрах от границы с Украиной.

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