ФСБ-шники вывезли семьи из Крыма, резко стартовала продажа квартир на полуострове, – Арестович

Похоже на то, что российская "элита" поняла, какими будут последствия начала войны в Украине. В победу оккупантов уже не верят ни местные пропагандисты, ни офицеры.

Крах России из-за нападения на Украину стал очевидным даже для самых пылких сторонников путинского режима. Обстрелы мирных украинских городов – последняя агония недоимперии, которая совсем скоро окажется в полной изоляции от мира.

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Оккупанты покидают Крым

Похоже на то, что в России уже не верят в возможность содержания оккупированного Крыма. Разгромленная ВСУ армия оккупантов и мощные санкции неустанно ведут к краху России. Подтверждает это и информация советника Офиса Президента Алексея Арестовича.

А вы знаете, что в Крыму резко стартовали продажи квартир? Что срочно вывезли из Крыма семью работников ФСБ?

– написал он.

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