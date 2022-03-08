Крах Росії через напад на Україну став очевидним навіть для найбліьш палких прихильників путінського режиму. Обстріли мирних українських міст – остання агонія недоімперії, яка зовсім скоро опиниться у повній ізоляції від світу.

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Окупанти покидають Крим

Схоже на те, що в Росії вже не вірять в можливість утримання окупованого Криму. Розгромлена ЗСУ армія окупантів та потужні санкції невпинно ведуть до краху Росії. Підветрджує це й інформація радника Офісу Президента Олексія Арестовича.

А ви знаєте, що в Криму різко стартував продаж квартир? Що терміново вивезли з Криму сім'ї працівників ФСБ?

– написав він.

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