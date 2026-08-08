"Атеш" следит за ФСБ в Донецке: агенты раскрыли место работы и распорядок дня оккупантов

Партизаны проводят разведку на территории бывшего здания СБУ в оккупированном Донецке, где, по их данным, работают сотрудники ФСБ. Агенты утверждают, что отслеживают транспорт и активность российских силовиков и передают информацию Силам обороны Украины.

Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш".

Что рассказали в "Атеш" о слежке со стороны российских спецслужб?

По информации движения, российские спецслужбы разместились в бывшем здании СБУ на улице Щорса, 62. Агенты утверждают, что регулярно наблюдают за территорией объекта и фиксируют активность российских силовиков. В частности, речь идет об автомобилях, заезжающих на территорию, и маршрутах передвижения сотрудников ФСБ.

В "Атеш" отмечают, что больше всего машин якобы прибывает к объекту каждый понедельник утром, что может быть связано со служебными совещаниями. Среди транспорта, который заметили агенты, называют внедорожники УАЗ "Патриот", черные микроавтобусы и легковые автомобили.

По утверждению партизанского движения, собранные сведения, в частности данные об объекте и активности российских силовиков, передаются Силам обороны Украины. В "Атеш" также заявили, что продолжают следить за деятельностью российских спецслужб на оккупированной территории и призвали сотрудников ФСБ к сотрудничеству с украинским подпольем.

Напомним, по данным движения "Атеш", в Москве якобы уже приняли решениеоб отстранении Сергея Аксенова от должности так называемого главы оккупированного Крыма. Партизаны утверждают, что Кремль хочет возложить на него ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации на полуострове, проблемы с обеспечением и рост недовольства местных жителей.

По версии "Атеш", Аксенова могут уволить после сентябрьских выборов в Госдуму России, чтобы не создавать дополнительной нестабильности во время голосования. Среди возможных преемников, как утверждают партизаны, рассматривают так называемого министра внутренних дел Крыма Алексея Дмитриева или одного из российских военных командиров.