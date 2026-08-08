Про це повідомили у партизанському русі "Атеш".

Що розповіли в "Атеш" про стеження за російськими спецслужбами?

За інформацією руху, російські спецслужби розмістилися у колишній будівлі СБУ на вулиці Щорса, 62. Агенти стверджують, що регулярно спостерігають за територією об'єкта та фіксують активність російських силовиків. Зокрема, йдеться про автомобілі, які заїжджають на територію, та маршрути пересування співробітників ФСБ.

У "Атеш" зазначають, що найбільше машин нібито прибуває до об'єкта щопонеділка вранці, що може бути пов'язано зі службовими нарадами. Серед транспорту, який помітили агенти, називають позашляховики УАЗ "Патріот", чорні мікроавтобуси та легкові автомобілі.

За твердженням партизанського руху, зібрані відомості, зокрема дані про об'єкт та активність російських силовиків, передаються Силам оборони України. У "Атеш" також заявили, що продовжують стежити за діяльністю російських спецслужб на окупованій території та закликали співробітників ФСБ до співпраці з українським підпіллям.

Нагадаємо, за даними руху "Атеш", у Москві нібито вже ухвалили рішення про усунення Сергія Аксьонова з посади так званого глави окупованого Криму. Партизани стверджують, що Кремль хоче покласти на нього відповідальність за погіршення гуманітарної ситуації на півострові, проблеми із забезпеченням та зростання невдоволення місцевих жителів.

За версією "Атеш", Аксьонова можуть звільнити після вересневих виборів до Держдуми Росії, щоб не створювати додаткової турбулентності під час голосування. Серед можливих наступників, як стверджують партизани, розглядають так званого міністра внутрішніх справ Криму Олексія Дмитрієва або одного з російських військових командирів.