Про це пише телеграм-канал "Атеш".

Чому Аксьонова раптово вирішили зняти з посади в Криму?

За даними агентів "Атеш" з окупаційної адміністрації Криму, головна мета зняття Аксьонова – знизити рівень соціальної напруги та вгамувати зростальне невдоволення "владою" серед місцевого населення.

Кремль використовує класичну схему "хороший цар і поганий боярин". Пожертвувавши Аксьоновим, Москва розраховує випустити пар і відвернути увагу кримців від того факту, що системна криза на півострові спричинена самою окупацією, а не лише некомпетентністю місцевих чиновників,

– пишуть партизани.

Як пише "Атеш", Сергій Аксьонов, усвідомлюючи, що його крісло похитнулося, впав у паніку.

"Зараз він (Аксьонов – 24 Канал) розгорнув бурхливу, але безглузду імітацію діяльності: влаштовує публічні догани, відкрито погрожує місцевим "депутатам", намагаючись створити для Москви картинку тотального контролю та "жорсткої руки"", – зазначають у телеграм-каналі.

Однак як повідомляють партизани, сценарій уже затверджено. Звільнення Аксьонова з посади, попередньо, відбудеться відразу після вересневих "виборів" у держдуму Росії, щоб не псувати показники й не провокувати турбулентність у період самого голосування.

На місце Аксьонова вже розглядають кількох кандидатів. Ключовою фігурою є так званий "міністр внутрішніх справ Республіки Крим" Олексій Дмитрієв.

Це класична ставка Москви на силовика, здатного придушувати зростальне невдоволення,

– пояснили в "Атеші".

Паралельно опрацьовується й інший варіант – призначення одного з військових командирів у межах путінської програми "Час героїв".

"Кремль уже почав випробовувати цю схему мілітаризації влади. Яскравий приклад: виконувачем обов'язків губернатора Бєлгородської області став Олександр Шуваєв — колишній командир 1-ї мотострілецької (Слов'янської) бригади "ДНР"", – зазначили партизани.

Нагадаємо, останнім часом анексований Крим перебуває майже під постійною атакою українських дронів. Внаслідок цього на півострові виникла складна ситуація із пальним.

Крім того, частина жителів Криму час від часу залишається без світла.