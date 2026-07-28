Крім того, частина жителів окупованого півострова залишилися без світла. Про це повідомляють "Кримський вітер" і партизанський рух "Атеш".

Які деталі удару по Криму?

Гучно було у Севастополі та Сімферополі. Крім того, окупанти намагалися збити дрони у Бахчисарайському районі. Також було чути стрілянину по БпЛА у Феодосії та у районі мису Фіолент. Згодом біля останнього окупанти запускали ракету з "Панциря".

Звук дрона у Бахчисарайському районі: дивіться відео

За даними "Кримського вітру", у Феодосії стався приліт стався по електропідстанції на Керченському шосе – це великий електроенергетичний об'єкт. У результаті там виникла пожежа та повідомляють про перебої зі світлом у самій Феодосії.

Приліт по електропідстанції у Феодосії: дивіться відео

Агенти "Атеш", зі свого боку, заявляють про дим у районі нафтобази у Феодосії. Попередньо, він може йти із цього об'єкта.

Також після серії вибухів проблеми з електроенергією виникли в Керчі. У кількох районах міста сталися вимкнення світла.

За повідомленнями ворожих моніторингових ресурсів, станом на 3:30 ночі безпілотники продовжували атакувати Севастополь і мис Фіолент.

Додамо, що за останні дві доби в окупованому Криму було вражено 18 енерговузлів.