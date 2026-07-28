Кроме того, часть обитателей оккупированного полуострова остались без света. Об этом сообщают "Крымский ветер" и партизанское движение "Атеш" .

Какие детали удара по Крыму?

Громко было в Севастополе и Симферополе. Кроме того, оккупанты пытались сбить дроны в Бахчисарайском районе. Также была слышна стрельба по БпЛА в Феодосии и в районе мыса Фиолент. Впоследствии возле последнего оккупанты запускали ракету из "Панциря".

Звук дрона в Бахчисарайском районе: смотрите видео

По данным "Крымского ветра", в Феодосии произошел прилет произошел по электроподстанции на Керченском шоссе – это крупный электроэнергетический объект. В результате там возник пожар и сообщают о перебоях со светом в Феодосии.

Прилет по электроподстанции в Феодосии: смотрите видео

Агенты "Атеш" со своей стороны заявляют о дыме в районе нефтебазы в Феодосии. Предварительно, он может уходить из этого объекта.

После серии взрывов проблемы с электроэнергией возникли в Керчи. В нескольких районах города произошло отключение света.

По сообщениям вражеских мониторинговых ресурсов, на 3:30 ночи беспилотники продолжали атаковать Севастополь и мыс Фиолент.

Добавим, что за последние двое суток в оккупированном Крыму было поражено 18 энергоузлов .