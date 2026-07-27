Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди .
Что известно о серии ударов по электроподстанциям?
В течение 25 – 27 июля было поражено 18 энергетических объектов, из которых 14 расположены во временно оккупированном Крыму, еще 4 – на других оккупированных территориях Украины. По данным Сил беспилотных систем, с начала июля, в период с 1 по 27 июля, количество пораженных энергетических целей составляет 154.
Основной целью операции стали электроподстанции разного класса напряжения, обеспечивающие распределение электроэнергии на оккупированном полуострове. В частности, заявили о поражении таких объектов:
электроподстанция 330 киловольтов "Симферопольская" в Симферополе;
электроподстанция 220 киловольтов "Бахчисарай" в Бахчисарае. Этот объект был поражен дважды в течение 25 – 27 июля;
электроподстанция 110 киловольтов "Лучевая" в Муромском;
электроподстанция 110 киловольтов "Капсель" в Судаке;
электроподстанция 110 киловольтов "Нива";
электроподстанция 110 киловольтов "Новоозерная";
электроподстанция 110 киловольтов "Перевальное";
электроподстанция 110 киловольтов "Судак";
электроподстанция 110 киловольтов "Дозорное";
электроподстанция 110 киловольтов "Жаворонки";
электроподстанция 110 киловольтов "Скворцово";
электроподстанция 110 киловольтов "Алушта";
электроподстанция 110 киловольтов "Артек" в Гурзуфе;
электроподстанция 110 киловольтов "Ближние Камыши" в Феодосии.
Именно эти объекты обеспечивают работу региональных электросетей на территории оккупированного Крыма.
Кроме Крыма, под удар попали еще четыре объекта энергетической инфраструктуры на оккупированных территориях. В частности, были атакованы электроподстанции в селах Гончаровка Луганской области, Тавричанка Херсонской области, Таврия Херсонской области и Новом Свете Донецкой области.
После операции перебои с электроснабжением могли наблюдаться в Симферополе, Бахчисарае, Судаке, Алуште, Гурзуфе, Феодосии и других населенных пунктах временно оккупированного Крыма.
Важно! Для отслеживания количества успешных операций существует отдельное онлайн-табло СБС.
Напомним, в ночь на 26 июля подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду важных военных целей российского агрессора. В частности, под атаку попал объект ГАО "Черноморнефтегаз" в Крыму, используемый оккупационной администрацией для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов и наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в районе Черноморского (АР Крым).