Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди .

В течение 25 – 27 июля было поражено 18 энергетических объектов, из которых 14 расположены во временно оккупированном Крыму, еще 4 – на других оккупированных территориях Украины. По данным Сил беспилотных систем, с начала июля, в период с 1 по 27 июля, количество пораженных энергетических целей составляет 154.

Основной целью операции стали электроподстанции разного класса напряжения, обеспечивающие распределение электроэнергии на оккупированном полуострове. В частности, заявили о поражении таких объектов:

электроподстанция 330 киловольтов "Симферопольская" в Симферополе;

электроподстанция 220 киловольтов "Бахчисарай" в Бахчисарае. Этот объект был поражен дважды в течение 25 – 27 июля;

электроподстанция 110 киловольтов "Лучевая" в Муромском;

электроподстанция 110 киловольтов "Капсель" в Судаке;

электроподстанция 110 киловольтов "Нива";

электроподстанция 110 киловольтов "Новоозерная";

электроподстанция 110 киловольтов "Перевальное";

электроподстанция 110 киловольтов "Судак";

электроподстанция 110 киловольтов "Дозорное";

электроподстанция 110 киловольтов "Жаворонки";

электроподстанция 110 киловольтов "Скворцово";

электроподстанция 110 киловольтов "Алушта";

электроподстанция 110 киловольтов "Артек" в Гурзуфе;

электроподстанция 110 киловольтов "Ближние Камыши" в Феодосии.

Именно эти объекты обеспечивают работу региональных электросетей на территории оккупированного Крыма.

Кроме Крыма, под удар попали еще четыре объекта энергетической инфраструктуры на оккупированных территориях. В частности, были атакованы электроподстанции в селах Гончаровка Луганской области, Тавричанка Херсонской области, Таврия Херсонской области и Новом Свете Донецкой области.

После операции перебои с электроснабжением могли наблюдаться в Симферополе, Бахчисарае, Судаке, Алуште, Гурзуфе, Феодосии и других населенных пунктах временно оккупированного Крыма.

Важно! Для отслеживания количества успешных операций существует отдельное онлайн-табло СБС.

Напомним, в ночь на 26 июля подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду важных военных целей российского агрессора. В частности, под атаку попал объект ГАО "Черноморнефтегаз" в Крыму, используемый оккупационной администрацией для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов и наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в районе Черноморского (АР Крым).