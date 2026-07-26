Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

Что поразили украинские силы?

По данным Генштаба, среди целей находились объекты, обеспечивающие работу российского военного механизма и нефтеперерабатывающей отрасли. Военные также подчеркнули, что часть последствий предварительных ударов по российской энергетической инфраструктуре уже удалось дополнительно подтвердить.

В частности, поражен объект "Черноморнефтегаз" в районе Внукового (АР Крым).

После временной оккупации Крыма захваченные Россией объекты ГАО "Черноморнефтегаз" используются оккупационной администрацией для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов, а также для обеспечения топливно-энергетических потребностей российской оккупационной группировки на полуострове,

– объяснили в ВСУ.

Также был поражен наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в районе Черноморского (АР Крым).

"Ретрансляторы обеспечивают увеличение дальности, устойчивости и качества управления ударными беспилотными летательными аппаратами, применяемыми противником атак по территории Украины", – отметили в Генштабе.

Кроме того, украинские воины поразили автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который оккупанты используют для военной логистики.

Также был поражен состав БПЛА в районе Червонопоповки и район сосредоточения живой силы россиян в Пурдовке во временно оккупированной Луганской области.

Какие детали уточнил Генштаб по поводу удара по Тюменскому НПЗ в России?

Генеральный штаб также подчеркнул, что 25 июля было подтверждено поражение Тюменского нефтеперерабатывающего завода в России.

Справочно! Тюменский НПЗ является одним из ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Западной Сибири. Мощность предприятия составляет около 7 миллионов тонн нефти в год.



Завод производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты, которые используют, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил России.