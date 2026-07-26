Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

Що саме уразили українські сили?

За даними Генштабу, серед цілей були об’єкти, які забезпечують роботу російського воєнного механізму та нафтопереробної галузі. Військові також наголосили, що частину наслідків попередніх ударів по російській енергетичній інфраструктурі вже вдалося додатково підтвердити.

Зокрема, був уражений об'єкт "Чорноморнафтогаз" у районі Внукового (АР Крим).

Після тимчасової окупації Криму захоплені Росією об'єкти ДАТ "Чорноморнафтогаз" використовуються окупаційною адміністрацією для видобутку, зберігання та транспортування природного газу й нафтопродуктів, а також для забезпечення паливно-енергетичних потреб російського окупаційного угруповання на півострові,

– пояснили в ЗСУ.

Також було уражено наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" у районі Чорноморського (АР Крим).

"Ретранслятори забезпечують збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотними літальними апаратами, що застосовуються противником для атак по території України", – зазначили у Генштабі.

Окрім того, українські воїни уразили автомобільний міст у районі Виселок Донецької області, який окупанти використовують для військової логістики.

Також був уражений склад БпЛА у районі Червонопопівки та район зосередження живої сили росіян у Пурдівці, що в тимчасово окупованій Луганській області.

Які деталі уточнив Генштаб щодо удару по Тюменському НПЗ у Росії?

Генеральний штаб також наголосив, що 25 липня було підтверджено ураження Тюменського нафтопереробного заводу у Росії.

Довідково! Тюменський НПЗ є одним із ключових підприємств нафтопереробної галузі Західного Сибіру. Потужність підприємства становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік.



Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційне паливо, мазут та інші нафтопродукти, що використовують, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил Росії.