Как ФСБ вербует украинцев и что делать, чтобы не попасть в ловушку

Российские спецслужбы массово вербуют молодежь в Украине через интернет, предлагая легкие деньги. Враг использует подростков как одноразовый ресурс для выполнения задания – СБУ предостерегает украинцев от "легких подработок".

Служба безопасности Украины вместе с проектом Dovidka.info Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности создали короткий видеоролик, чтобы предостеречь украинцев от угрозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SPRAVDI.

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Что известно о вербовке украинцев ФСБ

Проблема вербовки украинцев российскими спецслужбами приобрела масштабы национальной угрозы. СБУ зафиксировала более 600 случаев, когда украинцев, в частности несовершеннолетних, пытались втянуть в диверсионные действия.

22% завербованных – дети в возрасте до 18 лет. Враг использует их как расходный материал – это уже произошло в Ивано-Франковске, Каменце-Подольском, Ровно и других городах.

Как не попасть в российскую ловушку: смотрите видео

Вербовка начинается с предложения "легко заработать". Человеку предлагают перенести пакет из точки А в точку Б или нарисовать граффити на стене и тому подобное. Это может казаться игрой или "подработкой", но конечная цель россиян – использовать и избавиться от человека. Часто жертв вербовки взрывают во время такого задания.

В СБУ призывают украинцев сообщать о подозрительных заданиях в чат-бот "Спали ФСБешника".

К слову, в Кривом Роге задержали 14-летнего подростка, который по заказу российских спецслужб пытался сжечь местную синагогу. Он искал "легких денег" в телеграмм-каналах – этим воспользовался враг.