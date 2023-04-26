Об этом сообщили российские СМИ. У мужчины провели обыск по месту жительства, передает 24 канал.
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Детали дела
Пропагандистские СМИ заявили, что во время обыска у подозреваемого нашли и изъяли самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями, и взрывное устройство воспалительного типа.
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Уточняют, что мужчину задержали за подготовку к террористическому акту. Против него уже возбуждены уголовные дела.
Однако действительно ли все так было, как рассказывают оккупанты – неизвестно. Вероятно, в российских тюрьмах пустует одно место для очередного козла отпущения.
Напомним, что мужчине может грозить пожизненное заключение, ведь в Госдуме России предлагают внести изменения в законы.
По каким статьям повысят срок наказания
- 7 апреля комитет Госдумы России предложил внести поправки в Уголовный кодекс. Они, в частности, предусматривают пожизненное заключение за государственную измену.
- Кроме этого, в России предлагают "существенно повысить нижний и верхний предел ответственности" за ряд преступлений.
- Следовательно, по статье "Теракт" предельное наказание увеличат с 15 до 20 лет, по статье "Содействие террористической деятельности" минимальный порог наказания за вербовку или привлечение к террористическим преступлениям поднимут до семи лет (сейчас пять лет), а минимальное наказание за – до 12 лет (сейчас 10 лет).
- Кроме того, на 5 лет увеличат наказание по статьям "Организация террористического сообщества и участие в нем" (15 лет) и "Диверсия" (20 лет). Также по статье "Акт международного терроризма" наказание ожидается от 12 лет (сейчас от 10 лет).