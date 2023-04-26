Об этом сообщили российские СМИ. У мужчины провели обыск по месту жительства, передает 24 канал.

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Детали дела

Пропагандистские СМИ заявили, что во время обыска у подозреваемого нашли и изъяли самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями, и взрывное устройство воспалительного типа.

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Уточняют, что мужчину задержали за подготовку к террористическому акту. Против него уже возбуждены уголовные дела.

Однако действительно ли все так было, как рассказывают оккупанты – неизвестно. Вероятно, в российских тюрьмах пустует одно место для очередного козла отпущения.

Напомним, что мужчине может грозить пожизненное заключение, ведь в Госдуме России предлагают внести изменения в законы.

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