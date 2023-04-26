Про це повідомили російські ЗМІ. У чоловіка провели обшук за місцем проживання, передає 24 канал.
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Деталі справи
Пропагандистські ЗМІ заявили, що під час обшуку у підозрюваного знайшли та вилучили саморобний вибуховий пристрій, начинений цвяхами, та вибуховий пристрій запального типу.
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Уточнюють, що чоловіка затримали за підготовку до терористичного акту. Проти нього вже відкрили кримінальні справи.
Однак чи насправді все так було, як розказують окупанти – невідомо. Ймовірно, у російських в'язницях пустує одне місце для чергового цапа-відбувайла.
Нагадаємо, що чоловіку може загрожувати довічне ув'язнення, адже в Держдумі Росії пропонують внести зміни до законів.
За якими статтями підвищать термін покарання
- 7 квітня комітет Держдуми Росії запропонував внести правки до Кримінального кодексу. Вони, зокрема, передбачають довічне ув'язнення за державну зраду.
- Окрім цього, у Росії пропонують "суттєво підвищити нижню та верхню межу відповідальності" за низку злочинів.
- Відтак, за статтею "Теракт" граничне покарання збільшать з 15 до 20 років, за статтею "Сприяння терористичній діяльності" мінімальний поріг покарання за вербування або залучення до терористичних злочинів піднімуть до семи років (зараз п'ять років), а мінімальне покарання за посібництво – до 12 років (зараз 10 років).
- Крім того, на 5 років збільшать покарання за статтями "Організація терористичної спільноти та участь у ній" (15 років) та "Диверсія" (20 років). Також за статтею "Акт міжнародного тероризму" покарання очікується від 12 років (зараз від 10 років).