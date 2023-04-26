Про це повідомили російські ЗМІ. У чоловіка провели обшук за місцем проживання, передає 24 канал.

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Деталі справи

Пропагандистські ЗМІ заявили, що під час обшуку у підозрюваного знайшли та вилучили саморобний вибуховий пристрій, начинений цвяхами, та вибуховий пристрій запального типу.

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Уточнюють, що чоловіка затримали за підготовку до терористичного акту. Проти нього вже відкрили кримінальні справи.

Однак чи насправді все так було, як розказують окупанти – невідомо. Ймовірно, у російських в'язницях пустує одне місце для чергового цапа-відбувайла.

Нагадаємо, що чоловіку може загрожувати довічне ув'язнення, адже в Держдумі Росії пропонують внести зміни до законів.

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