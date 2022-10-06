ФСБ запрещает украинцам с российскими паспортами покидать Россию
Источник:Министерство реинтеграции
Очереди украинцев заметили на российских границах с Латвией и Эстонией. Наши граждане, пытающиеся выехать за границу государства-агрессора, вынуждены ждать несколько дней. Людей выпускают только с разрешения ФСБ.
Вражеская спецслужба ищет у украинцев российские паспорта. Поэтому люди вынуждены стоять в очереди от 2 до 6 дней.
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Россия организовала на границах пункты фильтрации украинцев
Сотрудники ФСБ проверяют украинцев в специальных фильтрационных пунктах. По данным министерства по реинтеграции, не выпускают только тех, у кого обнаружили документы страны-агрессора .
Другим разрешают пересечь границу. В частности, это украинцы, прописанные во временно оккупированном Крыму. При пересечении границы нашим гражданам помогают волонтеры. Они снабжают людей пищей и водой. Если украинцы устали долго стоять в очереди, людей могут бесплатно перевезти в другой контрольно-пропускной пункт, например, на российско-казахской границе.Обратите внимание! Минреинтеграции призывает: если вы попали в сложную ситуацию за границей или нуждаетесь в помощи, звоните на горячую линию по номеру +380 96 078 84 33 .
Горячая линия для звонков из-за границы и временно оккупированных территорий / Фото Минреинтеграции
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У границы Эстонии исчезло около тысячи украинцев: что известно
- Украинские беженцы пытались уехать из России. Сначала оккупанты блокировали пропуск граждан через границу с Эстонией, когда же накопилась большая очередь – людей вывезли.
- Около 1000 беженцев 5 октября погрузили в грузовики и вывезли в неизвестном направлении. Эстонские правоохранители запустили беспилотники, чтобы проследить, не везут ли россияне людей к "зеленой границе".
- Оккупанты все отрицают. Один из российских чиновников Лев Шлосберг, люди которого работают волонтерами на границе, заявил, что сообщения эстонского министра якобы "не имеют никакого отношения к действительности".
- По словам спикера министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, выясняют компетентные органы Эстонии и наше посольство.
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