ФСБ запрещает украинцам с российскими паспортами покидать Россию

Очереди украинцев заметили на российских границах с Латвией и Эстонией. Наши граждане, пытающиеся выехать за границу государства-агрессора, вынуждены ждать несколько дней. Людей выпускают только с разрешения ФСБ.

Вражеская спецслужба ищет у украинцев российские паспорта. Поэтому люди вынуждены стоять в очереди от 2 до 6 дней.

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Россия организовала на границах пункты фильтрации украинцев

Сотрудники ФСБ проверяют украинцев в специальных фильтрационных пунктах. По данным министерства по реинтеграции, не выпускают только тех, у кого обнаружили документы страны-агрессора .

Другим разрешают пересечь границу. В частности, это украинцы, прописанные во временно оккупированном Крыму. При пересечении границы нашим гражданам помогают волонтеры. Они снабжают людей пищей и водой. Если украинцы устали долго стоять в очереди, людей могут бесплатно перевезти в другой контрольно-пропускной пункт, например, на российско-казахской границе.

Минреинтеграции призывает: если вы попали в сложную ситуацию за границей или нуждаетесь в помощи, звоните на горячую линию по номеру



Горячая линия для звонков из-за границы и временно оккупированных территорий / Фото Минреинтеграции

На временно оккупированных территориях захватчики раздают русские паспорта. Желающих жителей немного, поэтому россияне нередко прибегают к давлению

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У границы Эстонии исчезло около тысячи украинцев: что известно

Украинские беженцы пытались уехать из России. Сначала оккупанты блокировали пропуск граждан через границу с Эстонией, когда же накопилась большая очередь – людей вывезли.

Около 1000 беженцев 5 октября погрузили в грузовики и вывезли в неизвестном направлении. Эстонские правоохранители запустили беспилотники, чтобы проследить, не везут ли россияне людей к "зеленой границе".

Оккупанты все отрицают. Один из российских чиновников Лев Шлосберг, люди которого работают волонтерами на границе, заявил, что сообщения эстонского министра якобы "не имеют никакого отношения к действительности".

По словам спикера министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, выясняют компетентные органы Эстонии и наше посольство.

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