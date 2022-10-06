Ворожа спецслужба шукає в українців російські паспорти. Через це люди змушені стояти в черзі від 2 до 6 днів.
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Росія організувала на кордонах пункти фільтрації українців
Працівники ФСБ перевіряють українців у спеціальних фільтраційних пунктах. За даними міністерства з питань реінтеграції, не випускають лише тих, у кого виявили документи країни-агресора.
Іншим дозволяють перетнути кордон. Зокрема це українці, прописані в тимчасово окупованому Криму. При перетині кордону нашим громадянам допомагають волонтери. Вони забезпечують людей їжею та водою. Якщо українці стомилися довго стояти в черзі, людей можуть безкоштовно перевезти до іншого контрольно-пропускного пункту, наприклад, на російсько-казахському кордоні.
Гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та тимчасово окупованих територій / Фото Мінреінтеграції
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Біля кордону Естонії зникло близько тисячі українців: що відомо
- Українські біженці намагалися виїхати з Росії. Спочатку окупанти блокували пропуск громадян через кордон з Естонією, коли ж назбиралася велика черга, – людей вивезли.
- Близько 1000 біженців 5 жовтня загрузили у вантажівки та вивезли в невідомому напрямку. Естонські правоохоронці запустили безпілотники, аби простежити, чи росіяни не везуть людей до "зеленого кордону".
- Окупанти все заперечують. Один з російських чиновників Лев Шлосберг, люди якого працюють волонтерами на кордоні, заявив, що повідомлення естонського міністра нібито "не мають жодного стосунку до дійсності".
- За словами речника міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, що сталося, з'ясовують компетентні органи Естонії та наше посольство.
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