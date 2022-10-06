Ворожа спецслужба шукає в українців російські паспорти. Через це люди змушені стояти в черзі від 2 до 6 днів.

Читайте також Призвані 100 тисяч, – у ГУР розповіли про перебільшення результатів мобілізації в Росії

Росія організувала на кордонах пункти фільтрації українців

Працівники ФСБ перевіряють українців у спеціальних фільтраційних пунктах. За даними міністерства з питань реінтеграції, не випускають лише тих, у кого виявили документи країни-агресора.

Іншим дозволяють перетнути кордон. Зокрема це українці, прописані в тимчасово окупованому Криму. При перетині кордону нашим громадянам допомагають волонтери. Вони забезпечують людей їжею та водою. Якщо українці стомилися довго стояти в черзі, людей можуть безкоштовно перевезти до іншого контрольно-пропускного пункту, наприклад, на російсько-казахському кордоні.


Гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та тимчасово окупованих територій / Фото Мінреінтеграції

Читайте також США нададуть Україні 55 мільйонів доларів для підготовки до зими, – Саманта Павер

Біля кордону Естонії зникло близько тисячі українців: що відомо

  • Українські біженці намагалися виїхати з Росії. Спочатку окупанти блокували пропуск громадян через кордон з Естонією, коли ж назбиралася велика черга, – людей вивезли.
  • Близько 1000 біженців 5 жовтня загрузили у вантажівки та вивезли в невідомому напрямку. Естонські правоохоронці запустили безпілотники, аби простежити, чи росіяни не везуть людей до "зеленого кордону".
  • Окупанти все заперечують. Один з російських чиновників Лев Шлосберг, люди якого працюють волонтерами на кордоні, заявив, що повідомлення естонського міністра нібито "не мають жодного стосунку до дійсності".
  • За словами речника міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, що сталося, з'ясовують компетентні органи Естонії та наше посольство.

Вас може зацікавити – Росія пригнала бронетранспортер на кордон з Грузією: дивіться відео