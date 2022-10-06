Ворожа спецслужба шукає в українців російські паспорти. Через це люди змушені стояти в черзі від 2 до 6 днів.

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Росія організувала на кордонах пункти фільтрації українців

Працівники ФСБ перевіряють українців у спеціальних фільтраційних пунктах. За даними міністерства з питань реінтеграції, не випускають лише тих, у кого виявили документи країни-агресора.

Іншим дозволяють перетнути кордон. Зокрема це українці, прописані в тимчасово окупованому Криму. При перетині кордону нашим громадянам допомагають волонтери. Вони забезпечують людей їжею та водою. Якщо українці стомилися довго стояти в черзі, людей можуть безкоштовно перевезти до іншого контрольно-пропускного пункту, наприклад, на російсько-казахському кордоні.

Зверніть увагу! Мінреінтеграції закликає: якщо ви потрапили у складну ситуацію за кордоном, чи потребуєте допомоги, телефонуйте на гарячу лінію за номером +380 96 078 84 33.



Гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та тимчасово окупованих територій / Фото Мінреінтеграції

Важливо! На тимчасово окупованих територіях загарбники роздають російські паспорти. Охочих жителів небагато, тож росіяни нерідко вдаються до тиску.

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Біля кордону Естонії зникло близько тисячі українців: що відомо

Українські біженці намагалися виїхати з Росії. Спочатку окупанти блокували пропуск громадян через кордон з Естонією, коли ж назбиралася велика черга, – людей вивезли.

Близько 1000 біженців 5 жовтня загрузили у вантажівки та вивезли в невідомому напрямку. Естонські правоохоронці запустили безпілотники, аби простежити, чи росіяни не везуть людей до "зеленого кордону".

Окупанти все заперечують. Один з російських чиновників Лев Шлосберг, люди якого працюють волонтерами на кордоні, заявив, що повідомлення естонського міністра нібито "не мають жодного стосунку до дійсності".

За словами речника міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, що сталося, з'ясовують компетентні органи Естонії та наше посольство.

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