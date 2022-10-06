Про це повідомила голова Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер. 6 жовтня вона прибула до Києва.

Зверніть увагу Цей досвід вивчатимуть в інших країнах, – експерт про підготовку України до опалювального сезону

США нададуть Україні 55 мільйонів доларів

За словами Павер, ця допомога забезпечить ремонт і технічне обслуговування труб та іншого обладнання, необхідного для опалення домівок, лікарень, шкіл і підприємств по всій Україні.

Нову допомогу USAID отримають до 7 мільйонів українців у 19 регіонах. USAID також забезпечить генераторами електроенергії та альтернативними джерелами палива лікарні, центри для внутрішньо переміщених осіб та притулки для соціально незахищених громадян, допомагаючи забезпечити українцям доступ до теплого житла взимку.

Допомога буде насамперед націлена на регіони України, які постраждали через агресію Росії, зокрема, Чернігівська, Харківська, Київська, Миколаївська, Одеська, Запорізька та Житомирська області.

Нове фінансування надається на додаток до допомоги USAID енергетичному сектору України з початку повномасштабного вторгнення РФ та допоможе Україні забезпечити постійне постачання опалення та гарячої води своїм громадянам,

– заявили в USAID.

До Києва приїхала керівниця USAID

Голова Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер 6 жовтня прибула до Києва.

"Я щойно приїхала до Києва, Україна. Це критичний момент для українського народу, адже він захищає свою свободу від жорстоких нападів, звільняє окуповані землі, готується до зими та зміцнює демократичні інститути й верховенство права", – заявила Павер.



Саманта Павер 6 жовтня прибула до Києва / фото твітер Саманти Павер

Як Київ готується до опалювального сезону

Нині столиця готується до зими в надзвичайно складних умовах, залучаючи усі можливі ресурси. На сьогодні основні роботи у Києві для запуску тепла виконані.

У рамках проєкту енергетичної безпеки USAID міське підприємство "Київтеплоенерго" отримало труби і трубопровідну арматуру вартістю 1,3 мільйона доларів. І ми дуже вдячні Уряду США та USAID за допомогу. Це дозволить замінити 11 кілометрів пошкоджених тепломереж. Більшість робіт – уже на завершальній стадії,

– сказав міський голова Віталій Кличко.

Готуючись до опалювального сезону в Києві:

Здійснили гідравлічні випробування тепломереж і усунули понад 2,2 тисячі аварійних пошкоджень на них.

Придбали резервне паливо та джерела резервного живлення.

Придбали необхідну кількість пересувних мобільних котелень як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть в пунктах обігріву, які розгорне місто.

На 10% збільшили в Києві кількість аварійно-рятувальних бригад для оперативного реагування на позаштатні ситуації.



У Києві готуються до опалювального сезону / фото Віталія Кличка

Як Україна готується до зими

Президент Володимир Зеленський розповів, що влада робить усе, аби в українців було тепло в оселях. За його словами, зима буде складною.

"Але, щоб її пройти, ми накопичуємо газ, вугілля та все інше, що необхідно. Ми працюємо для того, щоб підготуватися", – наголосив український лідер.

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