ФСБ пыталась наполнить Украину завербованными "зеками" из оккупированной Луганской области

Российская ФСБ завербовала "зеков", отбывавших наказание на территории квазиреспублики в Луганской области. Все они должны были выполнять вражеские задачи против Украины.

Для этого заключенные даже попросили, чтобы их перевели из тюрем оккупированной Луганской области. Соответствующую информацию сообщила наша СБУ.

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СБУ разоблачила новый "прием" ФСБ

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российскую агентурную сеть, которую враг перекинул в разные регионы Украины,

– сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Наша Служба безопасности установила, что:

во вражескую сеть входило 7 заключенных, этапированных из тюрем временно оккупированной Луганской области;

они находились на территориях тюрем Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей;

им оставался минимальный срок за решеткой.

"...Поэтому ФСБ завербовала "зеков" и "подсказала" им попросить Украину о переводе из тюрем временно оккупированной Луганской области, как это предусматривает закон. По истечении срока заключения новые агенты России должны были выполнять вражеские задачи против Украины", — рассказали в СБУ.

Также Служба безопасности Украины выяснила, что:

куратором вражеской сети был так называемый "начальник оперативной части исправительной колонии №38" террористической организации так называемой псевдореспублики в Луганской области;

свои действия он координировал с кадровыми сотрудниками ФСБ.

Благодаря СБУ врагу не удалось реализовать преступные планы.

Стоит вспомнить, что первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что ВСУ уничтожили базу ФСБшников, которые пытали людей в Херсоне.

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