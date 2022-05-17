"ФСБшная криса, а не воин": почему личное участие Путина в планировании войны – это плюс для нас

Накануне появилась информация от американской разведки о том, что Путин лично участвует в тактических планированиях этой циничной войны против Украины.

Хотя это даже можно считать плюсом для Украины. Об этом в прямом эфире 24 канала сказал ведущий Артем Овдиенко.

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Путин опустился до уровня бригадира

То есть, как он объяснил, Путин занимается не стратегией (как он должен это делать), но и интересуется тактикой этой войны. Даже сам планирует, как должны проходить военные операции.

"Это он делает на уровне полковника или бригадира. Выходит, что Путин опустился до этого уровня и вникает даже в мельчайшие мелочи", – подчеркнул журналист.

Почему это хорошо для Украины

Вместе с тем, это хорошая новость , добавил Овдиенко. Он объяснил, почему так считает.

"Когда уже он занимается таким микроменеджментом, это значит, что он ищет чем заменить то, что в стратегическом плане терпит неудачу. Поэтому хочет сосредоточиться на мелком и так одержать хоть какие-то "победы", - подчеркнул Овдиенко.

Кроме этого, это хорошо потому, что из-за этого Путин общается с большим количеством людей. Следовательно, больше российских военных видит его ничтожность и реальный уровень компетенции.

Вы же понимаете, что он бункерный дед, он ФСБ-шная криса. Он ничего не шарит в войне. Его готовили к другому,

– резко прокомментировал ведущий.

Его коллега Екатерина Соляр добавила, что кремлевский диктатор Владимир Путин даже из бункера знает, к чему приведут его действия.

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