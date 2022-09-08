Пока под Херсоном сотнями гибнут оккупанты, в области россияне истерически агитируют за "референдум"

Действия оккупантов иногда настолько сюрреалистичны, что осознать это не могут даже россияне. Речь совсем не о попытках захватить Киев силами росгвардии со щитами и дубинками, а о поступках россиян в Херсонской области.

Пока на левом берегу Днепра сотнями погибают российские десантники и тысячами – мобилизованные на Донбассе, оккупационная администрация продолжает по инерции организовывать референдум. По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, приказы, которые получили захватчики из ФСБ в Херсонской области, максимально оторваны от реальности и ситуации на фронте.

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Ведь пока военнослужащие вооруженных сил россии пытаются хоть как-то улучшить ситуацию своей группировки на правом берегу, спецслужбы привлекают часть захватнического войска для помощи им в агитации за псевдоголосование.

Россия хочет открыть на Херсонщине представительство всероссийского общества инвалидов

Еще до начала контрнаступления сил обороны Украины ФСБшники собирались усилить свою агитацию за аннексию области к россии на людей с ограниченными физическими возможностями.

Почему-то захватчики решили, что лица с инвалидностью обрадуются, если в Херсоне заработает всероссийское общество инвалидов. Поэтому представители спецслужб распорядились привезти в оккупированный областной центр крымского председателя организации Сергея Поддубного .

. Впрочем, развернуть деятельность "ВОИ", которое, между прочим, имеет специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Советах ООН, захватчики не успели.

Активизация боевых действий на Юге Украины свела на нет открытие общества непосредственно в Херсоне, но ФСБшники решили не останавливаться и начали думать о новом месте дислокации "ВОИ" в регионе. Мол, вероятность сдачи крайне важного для кремля города не влияет на подготовку к "референдуму".

Подобная деятельность ФСБ в тот момент, пока у россиян буквально горит огромная и отрезанная от сообщения группировка, раздражает захватчиков, которые находятся на левом берегу Херсонщины и пытаются организовать отправку своим приспешникам хотя бы воды и боекомплекта.

Совершенно не понимают потуг спецслужб и представители "военно-гражданских администраций". Ведь на правобережье Херсона все бегают и суетятся, а ФСБшники почему-то продолжают в агонии агитировать.

Коллаборанты от подобного развития событий и вообще находятся в глубоком шоке. Ибо они рассчитывали на скорую победу россии, "референдум" и поездку на социальном лифте, а получили полный провал агрессора по всем направлениям. Между собой предатели Украины общаются о том, как накивать пятками, а также осуждают оккупантов, которые не понимают, насколько плохи их дела. Ведь даже провести имитацию "голосования" на любой части Херсона захватчики не смогут. Ни с привлечением в это всероссийского общества инвалидов, ни без него.

В самом Херсоне о "референдуме" уже забыли

Пока кураторы "голосования" бьются в конвульсиях, в самом областном центре одновременно царят паника и радость. Паникуют ордынские войска, а радуются украинцы, которые очень хотят, чтобы оккупанты быстрее ушли с нашей земли.

Из-за контрнаступательных действий всех привлеченных украинских подразделений в Херсоне даже приостановили раздачу российских аусвайсов. Все российские группировки нацелены лишь на то, чтобы остановить продвижение ВСУ, организовать дополнительные эшелоны обороны и удержать город, из которого большинству не придется выйти живыми.

А пока российские войска массово погибают в бессмысленной и совершенно ненужной для них войне, военно-политическое командование россии развлекается на учениях "Восток-2022". Ибо только там у "второй армии мира" есть шансы победить.



Лучшая иллюстрация положения дел российских оккупантов / Фото с Twitter