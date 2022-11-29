Хотят обвинить в работе на Украину: в России ФСБ устроила охоту на жителей Донбасса

В России началась очередная волна показательных задержаний жителей оккупированных территорий Донбасса и Луганщины, сбежавших из ОРДЛО от войны. По приказу верхушки ФСБ против них штампуют уголовные дела за "попытки диверсий" и "работу на СБУ".

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, своеобразная охота за фейковыми диверсантами – любимое дело ФСБшников еще с 2014 года. В конце ноября и в декабре 2022 года российские преступники хотят перевыполнить план и показать Путину, насколько эффективно работает их организация.

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Кроме "предотвращения терактов и диверсий" в ФСБ собираются также повысить градус ненависти к украинцам в целом и жителям новооккупированных территорий в частности.

Могут найти "бомбы" в школах и детских садах

Задержание очередного "диверсанта" с украинским паспортом – вполне типичная тактика для российских спецслужб после каждого военно-политического провала Кремля.

Кроме того, с помощью "задержания диверсантов" ФСБшники постоянно показывали "жестокость киевского режима". Мол, во временно оккупированный Крым или на территорию России "закидывают террористов", но служба безопасности "стоит на защите граждан".

Так, еще в начале российско-украинской войны ФСБшники постоянно отчитывались о "предотвращении терактов" на уже временно оккупированном полуострове, задерживая за это ни в чем не повинных людей. По пропагандистским каналам при этом показывали визитки Яроша, страйкбольное оружие и "нацистскую литературу".

После провального блицкрига и российских "отступов" с оккупированных территорий руководство ФСБ также начало гоняться за несуществующими террористами, показывая российскому обществу и руководству, что их служба является полезной и действенной. Однако, когда представители преступной спецслужбы не смогли предотвратить попадание по Крымскому мосту, их генералитет практически сошел с ума.

Буквально на следующий же день ФСБ отчиталась о "раскрытии дела", а еще через неделю по интернету начало гулять видео о задержании очередного "киевского террориста".

С тех пор прошло несколько месяцев, Россия потеряла Херсон, а Пригожин и Кадыров начали перехватывать влияние ФСБшников на оккупированный Донбасс. Кроме того, российское общество стало постепенно терять желание мобилизовываться и поддерживать войну не на словах, а на действиях.

Между тем некоторые русские матери начали прозревать и понимать, что их дети умирают только за больные амбиции безумного диктатора. Видеообращения русских матерей с возмущением массово распространяются по сети.

Именно поэтому в верхушке ФСБ решили провести очередную пропагандистскую кампанию по массовому задержанию "диверсантов" на территории России. Так сказать, улучшить свои отношения с кремлевским руководством, "подтянуть" отчетность за год, а также увеличить количество "Ваньек", которые захотят пойти воевать во время следующей волны мобилизации.

Понятно, что совершать теракты и взрывать дома непосредственно на территории России спецслужб не очень хочется. Ведь они должны противодействовать подобным преступлениям. Чтобы не показывать свои провалы, ФСБшники вполне могут закладывать "взрывчатку" в школах и детских садах, после чего они будут героически разбираться с опасностью, отчитываясь о том, какие "ужасные преступления планировала Украина".

Ищут жителей Донецка, которые ездили в подконтрольные Киеву города

Задерживать за "подготовку к терактам" россияне хотят именно граждан Украины, проживавших на временно оккупированном Востоке. Согласно легенде, которую придумали непутевые генералы, им нужны те жители так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые ездили на свободные территории. Мол, именно там их завербовали и в дальнейшем отправили для совершения терактов.

Между тем Бурятов чуть не бывает: в российских глубинках массово усилили мобилизацию

Понятно, что никаких серьезных доказательств вины того или иного человека не будут готовить ФСБшники, однако в России этого и не нужно. Попробовать посадить ни за что по фейковым обвинениям могут любого жителя Донбасса, который при тех или иных обстоятельствах оказался на территории России. Тем более, что российским преступникам не привыкать задерживать ни в чем не повинных людей и делать из них "террористов" или "диверсантов", упрекая за решетку на 15 – 20 лет.