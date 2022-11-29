За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, своєрідне полювання за фейковими диверсантами – улюблена справа ФСБшників ще з 2014 року. Втім, наприкінці листопада та у грудні 2022-го російські злочинці хочуть перевиконати план та показати Путіну, наскільки ефективно працює їх організація.

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Окрім "запобігання терактам та диверсіям" у ФСБ збираються також підвищити градус ненависті до українців загалом та до жителів новоокупованих територій зокрема.

Можуть знайти "бомби" у школах та дитячих садочках

Затримання чергового "диверсанта" із українським паспортом – цілком типова тактика для російських спецслужб після кожного військово-політичного провалу Кремля.

Крім того, за допомогою "затримання диверсантів" ФСБшники постійно показували "жорстокість київського режиму". Мовляв, до тимчасово окупованого Криму чи на територію Росії "закидають терористів", але служба безпеки "стоїть на захисті громадян".

Так, ще на початку російсько-української війни ФСБшники постійно звітували про "запобігання терактів" на вже тимчасово окупованому півострові, затримуючи за це ні в чому не винних людей. По пропагандистським каналам при цьому показували візитівки Яроша, страйкбольну зброю та "нацистську літературу".

Після провального бліцкригу та російських "відступів" із новоокупованих територій керівництво ФСБ також почало ганятися за неіснуючими терористами, показуючи російському суспільству та керівництву, що їх служба є корисною та дієвою. Однак, коли представники злочинної спецслужби не змогли запобігти ураженню Кримського мосту, їх генералітет практично з’їхав з глузду.

Буквально наступного ж дня ФСБ відзвітувала про "розкриття справи", а ще через тиждень інтернетом почало гуляти відео про затримання чергового "київського терориста".

Із того часу пройшло кілька місяців, Росія втратила Херсон, а Пригожин та Кадиров почали перехоплювати вплив ФСБшників на окупований Донбас. Крім того, російське суспільство почало поступово втрачати бажання мобілізовуватись та підтримувати війну не на словах, а на діях.

Тим часом деякі російські матері почали прозрівати й розуміти, що їхні діти вмирають лише за хворі амбіції божевільного диктатора. Відеозвернення російських матерів із обуренням масово ширяться мережею.

Саме через це у верхівці ФСБ вирішили провести чергову пропагандистську кампанію із масового затримання "диверсантів" на території Росії. Так би мовити, покращити свої стосунки із кремлівським керівництвом, "підтягнути" звітність за рік, а також збільшити кількість "Ваньок", які захочуть піти воювати під час наступної хвилі мобілізації.

Зрозуміло, що вчиняти теракти та підривати будинки безпосередньо на території Росії спецслужбістам не дуже хочеться. Адже вони буцімто мають протидіяти подібним злочинам. Аби не показувати свої провали, ФСБшники цілком можуть закладати "вибухівку" у школах та дитячих садочках, після чого вони героїчно розбиратимуться із небезпекою, звітуючи про те, які "жахливі злочини планувала Україна".

Шукають жителів Донецька, які їздили у підконтрольні Києву міста

Затримувати за "підготовку до терактів" росіяни хочуть саме громадян України, які мешкали на тимчасово окупованому Сході. Згідно з легендою, яку придумали недолугі генерали, їм потрібні ті жителі так званих "ДНР" та "ЛНР", які їздили на вільні території. Мовляв, саме там їх завербували та у подальшому відправили для вчинення терактів.

Тим часом Бурятів мало не буває: у російських глибинках масово посилили мобілізацію

Зрозуміло, що ніяких серйозних доказів провини тієї чи іншої людини ФСБшники не готуватимуть, однак у Росії цього й не потрібно. То ж спробувати посадити ні за що за фейковими звинуваченнями можуть будь-якого жителя Донбасу, який за тих чи інших обставинах опинився на території Росії. Тим паче, що російським злочинцям не звикати затримувати ні в чому не винних людей та робити з них "терористів" чи "диверсантів", закидаючи за ґрати на 15 – 20 років.