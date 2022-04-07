Fu*k you Putin: испанское судно отказалось дозаправлять российский танкер из-за войны в Украине

Нардеп Ярослав Железняк показал, как испанские суда присоединились к международным санкциям и не оказывают содействия россиянам каким-либо способом. На видео, опубликованном депутатом, видно, как российский танкер шлют вслед за российским кораблем.

Испанские мореплаватели отказались помогать российскому танкеру, попросившему дозаправиться. По словам Железняка, корабли России попадают теперь не только под международные ограничения, но и под самосанкции от иностранных судов.

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На видео слышно, как экипаж судна дозаправки отказывается давать топливо танкеру.

Вы убиваете женщин и детей в Украине. Пошел ты Путин, пошла ты, Россия,

– говорит член экипажа.

Так испанцы лаконично и в добрых традициях пограничников с острова Змеиный показали все пренебрежение к русскому кораблю.

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