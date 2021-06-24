Олигарх хочет закрепить за собой моральное право определять, кто дальше будет править городом. Об этом в видеоблоге "Честная политика" сообщил бывший депутат и журналист Сергей Лещенко.

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По его словам, есть слухи, что Арсен Аваков и Фукс вдвоем контролируют Игоря Терехова, распределив таким образом влияние и пытаясь сделать его заложником своих интересов после избрания мэром. Это не входит в планы Банковой – они бы предпочли сами его контролировать.

Однако если в Украине у Фукса "все в шоколаде", то в Америке – серьезные проблемы,

– отметил Лещенко.

Он рассказал, что американский журналист-расследователь Скотт Стедман сообщал несколько месяцев назад, что прокуроры Южного округа штата Нью-Йорк подбираются к связям Руди Джулиани с украинским олигархом.

Напомним! СНБО ввел полный пул санкций против Фирташа 18 июня. Бизнесмен заявил, что соответствующие ограничения – это личная месть секретаря Рады Алексея Данилова. Олигарх заявил, что будет обжаловать санкции в суде.

Расследование Джулиани, как отметил Лещенко, не только имеет статус активного, но и усиливается. Ведь следователи задавали подробные и существенные вопросы о лоббистских усилиях Джулиани и платежах, сделанных на его адрес из разных украинских источников, в частности Фукса. Также Фукс стал невъездным в США, когда начал "наезжать" на американского лоббиста Юрия Ванетика.

Интересно Фукс был марионеткой окружения Порошенко и Авакова, – Гнап

Полный выпуск видеоблога "Честная политика": смотрите видео