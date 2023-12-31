Выгнали ли японского волонтера с ТРЦ в Харькове? "Никольский" отвергает обвинения

В Харькове торговый центр "Никольский" исключает обвинения в выдворении Фуминори Цучико. Мужчина – японский волонтер, поддерживающий Украину. Он открыл кафе с бесплатной едой.

Сам Фуминори Цучико сообщал, что ему запретили собирать деньги возле торгового центра. После четырехдневного молчания 30 декабря администрация Никольского выступила с официальным заявлением. В ТРЦ утверждают, что не только не выгоняла Фуминори Цучико, но и предоставили ему простор для волонтерства внутри комплекса.

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"Никольский" говорит о недоразумении

По словам представителей ТРЦ, они предоставили Цучико место для работы и финансовую поддержку его проекта. Несмотря на это, волонтер вернулся к переходу, где раньше собирал пожертвования, что вызвало удивление руководства.

Мы сделали исключение для господина Фуминори, обустроили комфортные условия работы. Почему он вернулся в переход – непонятно,

– заявили в ТРЦ.

После месяца работы в переходе, Цучико опубликовал пост о выдворении из торгового центра, что повлекло за собой волну возмущения в соцсетях.

В то же время, торговый центр отмечает, что переход является их собственностью: они регулярно борются с незаконной торговлей, но волонтеру всегда было разрешено находиться там.

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