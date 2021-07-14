Китайцы никаких требований не выдвигают, – Фурса назвал опасность сотрудничества с Китаем

Сотрудничество с Китаем является привлекательным для любой власти, ведь страна не требует за это выполнения определенных реформ. Однако в этом есть определенная опасность, ведь китайцы стимулируют увеличение дефицита бюджета.

Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его мнению, в этом и заключается самая большая опасность для всех инфраструктурных объектов.

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Китай побуждает увеличивать долги

По словам Фурсы, украинские политики часто пугают тем, что МВФ затягивает государство в долговую яму, но на самом деле его позицией является контроль дефицита бюджета. Он требует брать в долг меньше денег и контролировать долговую нагрузку страны.

В то же время Китай наоборот побуждает увеличивать эти долги, а потом спрашивает, где деньги.

Китайцы никаких требований не выдвигают. Они наоборот стимулируют увеличивать дефицит бюджета, то есть потенциальную будущую долговую нагрузку,

– отметил инвестиционный банкир.

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Фурса заявил, что сотрудничество с Китаем и безвизовый режим – это замечательно. Однако с этой страной опасно сотрудничать в направлении участия в инфраструктурных китайских проектах.

Сейчас Китай действительно является крупнейшим торговым партнером Украины. Впрочем, игра в стратегическое партнерство может для нас плохо закончиться.

Фурса рассказал об опасности сотрудничества с Китаем: смотрите видео

Что этому предшествовало