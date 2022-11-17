G20 призвала Россию вывести войска из Украины: что означает эта декларация

17 ноября 2022 , 17:25
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После саммита G20 мировые лидеры приняли декларацию о том, что они решительно осуждают российскую агрессию и призывают вывести войска с территории Украины. К сожалению, весомого значения она не имеет.

По мнению директора программ практической политики Института политического образования Александра Солонтая, это очередной шаг в разделе "мы очень обеспокоены". Такая декларация принята с тем, чтобы переподтвердить политическую оппозицию и еще раз сверить часы. Об этом политолог сказал в эфире 24 канала.

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Произошла эволюция

Безусловно, такое "осуждение" ничего нам не дает. Однако, по меньшей мере, отмечает Солонтай, крупные страны, продолжающие торговлю с Россией и не имеющие режима санкций – они также политически декларируют, что "обеспокоены". Дело в том, что поддержание меры и отношение к миру проходит эволюцию. Вчера мы требуем закрытия "Северных потоков", а сегодня мы уже их не упоминаем, потому что это сами собой понятные вещи.

На самом деле вода камень точит. Китай, Индия, Турция – страны, экономически с Россией продолжающие иметь отношения – подписывают политические декларативные заявления о том, что они против российской агрессии. Ничего конкретного пока они сделать не хотят, но хотя говорят правильно,
– объяснил директор программ практической политики Института политического образования.

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Зачем Россия атаковала Украину во время саммита G20

15 ноября Россия нанесла массированную ракетную атаку по Украине. В настоящее время на Бали проходил саммит G20, одной из ключевых тем которого была российская вооруженная агрессия против нашего государства. Очевидно, что Москве безразлично реакцию международного сообщества – ему важно было поработать на "патриотов" в самой России.

По мнению российского политолога Аббаса Галлямова, Кремлю важно было послать сигнал: "мы не сдаемся, мы сильны, плевать, что они там нас говорят, мы делаем свое дело". Он подчеркнул, что массированный обстрел был организован именно для этого. То есть атака стала своеобразным дымовым занавесом, призванным прикрыть дипломатическое поражение.

 

 

Автор: Катерина Сердюк