На G7 будут обсуждать план Маршалла для Украины, – Шольц

Олаф Шольц заявил, что на саммите "Большой семерки" будут говорить об Украине. В частности, о плане Маршалла для нашего государства.

Соответствующее заявление во время выступления в немецком Бундестаге сделал Олаф Шольц. Это случилось 22 июня – на 119 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Шольц сделал заявление о восстановлении Украины

Олаф Шольц объяснил, что восстановление Украины будет задачей поколений. Канцлер Германии вспомнил свой визит в Ирпень Киевской области. И заметил, что увиденное напомнило ему немецкие города после Второй мировой войны.

Как и тогдашней Европе, сегодня Украине нужен план Маршалла для своего восстановления.

– заявил Шольц.

Относительно восстановления Шольц объяснил, что:

понадобится много миллиардов евро и долларов, а также на это уйдут годы;

кроме финансирования, решающее действие имеет договоренность о том, как будет выглядеть такой план Маршалла для Украины;

как это будет координироваться на международном уровне;

и какие инвестиции быстрее всего будут продвигать Украину на ее европейском пути.

Именно для этого канцлер Германии хочет создать комиссию экспертов вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Стоит вспомнить, что Шольц рассказал, как пригласил Владимира Зеленского поучаствовать в саммите "Большой семерки".

Кратко о плане Маршалла

План Маршалла после второй мировой войны помог Европе восстановиться. Его выдвинул в 1947 госсекретарь США Джордж Маршалл.

Следует вспомнить, что своеобразный план Маршалла для Украины еще ранее начали обсуждать мировые лидеры. В частности, 23 мая президент экономического форума в Давосе призвал к плану Маршалла по Украине. Борге Бренде объяснил, что этого хотят достичь в Давосе. Также именно для этого соберут генеральных директоров – под девизом "Генеральные директора для Украины".

В мае Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен аналог плана Маршалла. Президент Украины объяснял, что нужно более мощное участие стран свободного мира и международных институтов в восстановлении Украины.

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