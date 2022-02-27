G7 готовы предоставлять больше оборонного оружия и финансовой поддержки Украине, – Кулеба
27 февраля 2022 , 20:22Читати новину українською
Источник:твиттер Dmytro Kuleba
G7 готовы предоставлять больше оборонного оружия и финансовой поддержки Украине
Глава МИД Украины Кулеба отметил, что обсудил с коллегами из стран G7 новые болезненные санкции. Они нужны, чтобы остановить путинскую войну.
Заметьте Кулеба побеседовал с главой МИД Пакистана
Продолжается оборонное вооружение, военная техника, финансовая поддержка Украины,
– заявил Кулеба.
Министр также заверил, что украинцы никогда не устанут воевать за свою землю. Народ готов к ожесточенной борьбе. Враг обязательно проиграет в войне.
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