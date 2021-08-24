G7 назвала условие признания властей талибов в Афганистане: пригрозили ответственностью

Лидеры Большой семерки на встрече онлайн 24 августа обсудили ситуацию в Афганистане. В совместном заявлении они обратились к "Талибану", который установил свою власть в стране.

Соответствующее заявление опубликовало правительство Великобритании. Лидеры США, Франции, Италии, Германии, Японии, Британии, Канады и ЕС подтвердили поддержку народу Афганистана и намерение поддержать беженцев.

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В то же время G7 призвали партнеров Афганистана поддержать усилия, которые направлены на стабильность региона.

"Нашей первоочередной задачей является обеспечение безопасной эвакуации наших граждан и тех афганцев, которые сотрудничали с нами и помогали на протяжении последних 20 лет, а также обеспечить безопасный выход из Афганистана", – говорится в заявлении.

"Талибану" пригрозили ответственностью за нарушения

В то же время Большая семерка пригрозила "Талибану" ответственностью за нарушения прав человека, в том числе женщин и меньшинств, а также – за нарушение обязательств по противодействию терроризму.

"Легитимность будущего правительства (Афганистана – 24 канал) будет зависеть от подхода, который он будет употреблять для выполнения своих международных обязательств и обязательств по обеспечению стабильности в Афганистане", – отметили в заявлении G7.

Ситуация в Афганистане: кратко