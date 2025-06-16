Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 в Канаде: на какой теме сфокусируются

Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом на саммите в Канаде. Президенты, вероятно, будут обсуждать несколько важных для Украины аспектов.

Политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко в эфире 24 Канала отметил, что для Украины сейчас крайне важно остановить деструктивные процессы, которые наблюдаются в американской власти. Например, 20 000 ракет для ПВО, предназначенных для Украины, было перенаправлено на Ближний Восток.

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Об этом лично сообщил глава Пентагона Пит Хексет, объяснив свое решение необходимостью защиты американских граждан в том регионе.

Создается впечатление, что в Украине нет их граждан. Как будто то, что происходит у нас – это что-то местечковое, не стоящее внимания. Поэтому сейчас крайне необходима четкая, стабильная позиция руководства Соединенных Штатов – в частности президента Трампа,

– сказал Игорь Чаленко.

Он добавил, что это должна быть прогнозируемая и надежная политика. Ведь на США сейчас смотрят партнеры и союзники – как в рамках НАТО, так и вне его.

Важно! В Канаде состоится саммит "Большой семерки". Среди основных тем – укрепление мира и безопасности. В частности, ключевым вопросом станет война России против Украины. Также участники встречи предварительно обсудят ситуацию на Ближнем Востоке – в частности пути предотвращения дальнейшей эскалации конфликта в регионе. Президент Украины встретится с Дональдом Трампом.

Он добавил, что следующий важный вопрос – финансовая и военная поддержка. Если речь идет о сокращении или невыделении помощи со стороны США, то это должно сопровождаться активизацией коммерческих контрактов.

В частности закупка американского оружия, особенно систем Patriot и ракет к ним. Украина неоднократно заявляла о готовности покупать системы PAC-3, даже называла конкретные суммы – около 15 миллиардов долларов за 10 комплексов. Европейские партнеры также готовы финансово поддержать Украину в закупке вооружения.

"Все это сейчас чрезвычайно важно в контексте коммуникации с Дональдом Трампом. Также необходимо проработать политический аспект – сформировать общую, консолидированную позицию по дипломатическому треку. Ведь пока выглядит так, что Россия намеренно затягивает процесс. А Трамп – то ли это его устраивает, или он не осознает, что его водят за нос", – отметил Чаленко.

Он также добавил, что именно Украина больше всего заинтересована в настоящем мире. И это, безусловно, совпадает с интересами 47-го президента Соединенных Штатов.