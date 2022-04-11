В Гаагу из-за военных преступлений России обратились уже 42 страны, – Малюська

Денис Малюска заявил, что в связи с полномасштабной вооруженной агрессией России против Украины 42 страны обратились в Международный суд в Гааге. Причиной послужили военные преступления путинских военных.

Об этом глава Министерства юстиции сообщил в эфире общенационального телемарафона "UAвместе" в воскресенье, 10 апреля, информирует 24 канал.

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42 страны уже обратились в Международный суд в Гааге. Расследование военных преступлений на международном уровне началось. Обращение этих стран позволило упростить и ускорить процедуру для Украины,

– сказал глава Минюста.

Денис Малюска рассказал, что сейчас эксперты со всего государства собирают доказательства преступлений российских оккупантов в Буче Киевской области. По его словам, количество военных преступлений захватчиков – "сумасшедшее", соответственно есть сложности.

Расследование военных преступлений – приоритет

Чиновник подчеркнул, что проблема велика, но расследование военных преступлений – приоритет. Международное сообщество оказывает свою поддержку, на неделе приедут эксперты из Франции. Продолжаются переговоры с другими членами ЕС.

С большой вероятностью, они также будут давать своих профессиональных экспертов, и это поможет справиться с огромным объемом работы. В настоящее время собирается база для преследования каждого русского военного раздельно за совершенное ими и за соответствующие приказы,

– подчеркнул министр.

Глава Минюста добавил, что скорого результата расследования ожидать не стоит, поскольку РФ не будет выдавать своих военных, но их точно отдадут правосудию, потому что "срока давности по таким преступлениям нет".

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