Одесские корни и "Макрон-юниор": кто такой Габриэль Атталь и станет ли он президентом Франции

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8 января 2024 года премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку с поста главы правительства на фоне своей непопулярности среди населения Франции. По данным опросов, за замену премьер-министра выступали 66% граждан.

Долгое время президент Эммануэль Макрон изучал потенциальных кандидатов на премьерское кресло. Среди вариантов были министр Вооруженных сил Себастиан Лекорню и министр сельского хозяйства Жюльена Денорманди. Однако уже на следующий день после отставки возглавлявшей правительство с мая 2022 года Элизабет Борт президент Франции представил нового премьер-министра. Им стал 34-летний Габриэль Атталь – министр образования в правительстве Борн.

Атталь стал самым молодым премьер-министром в истории Франции и первым открытым представителем ЛГБТ-сообщества в этой должности. После президента Латвии Атталь является вторым открытым геем на одной из самых высоких государственных должностей.

Это предназначение, несомненно, произвело фурор. Российская пропаганда сразу начала акцентировать исключительно на ориентации нового главы правительства. В то же время во Франции молодого политика называют вероятным преемником Эммануэля Макрона, чей президентский срок завершится в 2027 году.

Кто такой Габриэль Атталь, как ему удалось сделать столь блестящую карьеру и как его назначение повлияет на Францию и Украину – читайте в материале 24 Канала.

Одесские корни и детство Атталя

Будущий премьер-министр Франции родился 16 марта 1989 года в пригороде Парижа в семье продюсеров Ива Атталя и Мари Де Курис, связанных с миром кино. Отец, в частности, работал с такими звездами, как Бернардо Бертолуччи, Педро Альмодовар и Роберто Бениньи. В 2015 году он умер от рака. Кроме Габриэля у семьи родились еще три дочери.

Отец премьера по происхождению еврей. Его семья перебралась во Францию из Туниса. В то же время, мать происходит из семьи эмигрантов-белогвардейцев, которые до большевистской революции жили в Одессе.И в личных разговорах он охотно рассказывает о своих украинских корнях. Это, в частности, в эфире Украинского радио подтвердила Алиса Музерг, эксперт по международным отношениям, которая лично знакома с новым французским премьером.

У Габриэля интерес к политике появился еще с юных лет и по его словам, родители всегда поддерживали его увлечение. Свою маму он считает собственной "ролевой моделью".



Габриэль Атталь в детстве / Фото INA

Среднее образование Габриэль Атталь получил в частной школе, по окончании которой поступил в университет Sciences Po, где в 2012 году получил степень магистра по специальности связи с общественностью.

Интернатуру будущий премьер проходил в парламенте Франции на попечении Марисоль Турен – известной политической деятельницы от французской Социалистической партии, которая стала министром здравоохранения страны. Таким образом, юный Атталь стал советником министра и отвечал за связи с парламентом и написание речей.

В то время Атталь даже сам решил вступить в Социалистическую партию, однако уже в 2016 году вышел из нее.

Однако политическая карьера амбициозного Атталя только набирала обороты.

Как и многие другие активисты его поколения, он был вдохновлен идеей Эммануэля Макрона разрушить старое деление на левых и правых и переписать кодексы французской политики,

– отмечает ВВС.

COVID-19 – путь к популярности

После выхода из Соцпартии Атталь присоединился к партии Эммануэля Макрона (тогда – движению "Вперед!"). Молодой политик увлекался идеями разрушить старое деление на левых и правых и переписать кодексы французской политики.

В 2017 году Атталь стал депутатом парламента и получил должность госсекретаря министерства образования и молодежи. 29-летний Габриэль Атталь стал самым молодым чиновником Франции.

Во время пандемии коронавируса, летом 2020 года, Атталь был назначен на новую должность – официального представителя правительства Жана Кастекса. Таким образом, молодой политик фактически ежедневно появлялся на экранах французских телеканалов, ведь сообщал статистику относительно заболеваний COVID-19, количество выздоровевших или умерших в результате болезни, об усилении или ослаблении карантинных мер. Это невольно делало его одним из самых узнаваемых лиц правительства.

Габриэль Атталь сообщал актуальные данные по коронавирусу во Франции: смотрите видео

В 2022 году Атталь был назначен делегатом общественных счетов при министре экономики, а в 2023 году он вернулся в министерство образования и молодежи страны. Теперь уже как его руководитель.

Атталь против абая. Вопросы светских школ во Франции

Новую волну популярности Атталь получил перед началом нового учебного года прошлым летом. Тогда в эфире канала TF1 министр образования Франции заявил, что запрещает школьникам и студенткам носить на занятие абая – традиционное арабское длинное платье.

Относительно этих платьев во Франции споры продолжаются довольно долго. Дело в том, что согласно принятому в 2004 году закону, в учебных заведениях страны запрещено носить одежду или знаки, указывающие на религиозную принадлежность, поскольку школы, вузы или другие учреждения являются светскими. Например, тогда под запрет попал хиджаб и крестик слишком больших размеров и кипа.

В то же время вопрос аббаи был дискутивным, ведь мусульмане Франции настаивали на том, что это платье не является признаком религиозной принадлежности.



Школьницам во Франции запретили носить абаю / Фото Nicolas Vallauri / MAXPPP

Когда вы заходите в класс, вы не должны определить религиозную принадлежность студентов, посмотрев на них,

– заявил тогда министр.

Несмотря на протест численного мусульманского общества страны, Государственный совет Франции поддержал позицию министра образования и запретил абаю в учебных заведениях.

Кроме того, Атталь проводил кампании против буллинга в школах, опираясь на собственный опыт. С началом войны на Ближнем Востоке министр принял участие в марше против антисемитизма, тогда буквально накрывшего Европу.

Очевидно, новый премьер-министр точно не получит поддержки мусульманского населения страны ввиду этого.

Наглое предназначение будущего президента?

Через день после отставки Элизабет Борн Эммануэль Макрон официально сообщил, что кресло премьер-министра перейдет Габриэлю Атталю.

Я знаю, что могу рассчитывать на вашу энергию и преданность делу реализации объявленного мною проекта обновления и регенерации,

– написал тогда Макрон в соцсети Х.

Французские СМИ сразу же назвали это назначение наглым. В хорошем смысле этого слова. Ведь Габриэль Атталь по политическим меркам слишком юный, а в должности министра проработал менее полугода. То есть фактически ему не хватает опыта работы в правительстве, однако хватает недостатка и амбиций.

Именно поэтому ведущие СМИ Франции стали называть нового премьера преемником Эммануэля Макрона, который вполне может сразиться за президентское кресло на выборах в 2027 году, поскольку в новом премьере видят того, кто в 39-летнем возрасте в 2017 году сел в президентское кресло. Конечно, речь о Макроне.



Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон / Фото LUDOVIC MARIN/AFP/POOL

В то же время издание BFM TV, ссылаясь на собственные источники, заявило, что некоторые топ-чиновники выступили против назначения Атталя. Неназванный источник заявил, что министр экономики Брюно Ле Мер и глава МВД Жеральд Дарманен были не в восторге от перспективы работы на 34-летнего Атталя. Впрочем, эту информацию опровергает окружение министров.

Французские СМИ отмечали, что назначение 34-летнего Атталя является так сказать определенным ответом Макрона на новую звезду ультраправых, 28-летнего Жордана Барделла, сменившего старую подругу Путина Марин Ле Пен в должности главы партии Национальное объединение.



Молодой Джордан Барделл с Марин Ле Пен / Фото JACQUES DEMARTHON/AFP

Кроме того, назначение Атталя нагло и революционно еще и потому, что новый премьер Франции – открытый гей. Впервые в истории страны одну из самых высоких государственных должностей получил представитель ЛГБТ-сообщества.

Интересно, что партнером Атталя был Стефан Сежурне – на тот момент генеральный секретарь партии Макрона "Возрождение". Свои отношения они узаконили из-за гражданского договора после смерти отца Атталя. Но свою жизнь Атталь всегда держал в секрете, пока их в своей книге не осветил активист Хуан Бранко.



Атталь и Сежурне / Фото Bestimage

Сейчас Сежурне – министр иностранных дел в правительстве Атталя. После назначения на должность, близкие к Сежурне люди сообщили французской печати о том, что пара уже 2 года не вместе. Эту информацию озвучили на фоне того, что назначение Сежурне могло вызвать слухи о "фаворитизме".

Вотум доверия – первое испытание

После назначения на должность 11 января Стефан Сежурне совершил свой первый заграничный визит в должности главы МИД Франции именно в Украину.

Основной проблемой для предшественницы Габриэля Атталя стало отсутствие устойчивого большинства в парламенте. Поэтому многие инициативы претерпевали многочисленные изменения, а те или иные предложения правительства не находили поддержки среди депутатов. Парламентарии постоянно предлагали проголосовать вотум доверия правительству, но Элизабет Борн отвергала такую возможность. Вероятно, причиной тому было понимание, что депутаты выразят недоверие к ее правительству.

Хотя у Атталя большая популярность и, вероятно, у него будет больше сторонников среди парламентариев, но у него достаточно критиков. Например, лидер парламентской фракции "Непокоренная Франция" Матильда Пано, которой принадлежит 75 из 577 мест, назвала нового премьера "Макроном-юниором", который якобы разбирается в пренебрежении и презрении.

В то же время, экс-кандидат в президенты от левых Жан-Люк Меланшон вообще заявил, что назначение Атталя формальное и он скорее будет снова исполнять роль спикера. Однако вся власть теперь в руках "монарха Макрона".

На фоне жесткой критики и недооценки со стороны других чиновников, по всей вероятности, Атталь согласится на голосование за вотум доверия к сформировавшемуся им правительству. И это станет первым испытанием для него в новой должности.

Атталь и поддержка Украины

Будучи министром образования или работая в министерстве экономики, Габриэль Атталь не слишком часто комментировал вопросы войны в Украине. Да и комментариев нового премьера не найти. Однако его позиция известна почти наверняка.

Габриэль Атталь фактически дал начало движению "Вперед!" вместе с Эммануэлем Макроном. Сейчас это движение – президентская партия. Атталь разделяет идеи и стремления президента. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Атталь также предан идеалам, которым предан и французский лидер.

От нового правительства следует ожидать столь же последовательной и непоколебимой поддержки. Об этом свидетельствует и сверхважный жест в виде визита новоназначенного главы МИД Франции в Киев, который еще раз подтверждает – Франция будет продолжать поддерживать Украину и делать это до нашей победы.



Стефан Сежурне в Киеве / Фото МИД Франции

Однако нового премьера ждут еще немало испытаний и много работы. Ведь в замыслах Эммануэля Макрона немало изменений, которые он желает претворить совместно с правительством, чтобы реабилитироваться перед обществом за пенсионную реформу. Более того, уже этим летом состоятся выборы в Европарламент, поэтому для президента и его команды очень важно сделать все для того, чтобы рейтинги их политсилы выросли.