Самый молодой в истории: во Франции назначили нового премьер-министра
Источник:Le Figaro
Габриэль Атталь 9 января был назначен на должность нового премьер-министра Франции. Он – самый молодой глава правительства за всю историю страны, а также первый открытый гей на этом посту.
Министр образования Франции Габриэль Атталь назначен на должность премьер-министра вместо Элизабет Борн. Политик перед этим подала в отставку.
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Во Франции затруднились с выбором премьер-министра
В свои 34 года Атталь – самый молодой политик, возглавивший правительство во Франции за всю историю.Любопытно! Ранее рекорд принадлежал Лорану Фабиусу, нынешнему президенту Конституционного совета. Фабиус стал премьер-министром в 1984 году, когда ему было 37.
В течение 10 дней в руководстве государства колебались с тем, кто возглавит кресло премьера.
Глава Франции даже изучал назначение на должность главы правительства министра вооруженных сил Себастьена Лекорню. Также он рассматривал на должность бывшего министра сельского хозяйства Жюльена Денорманди.
У политика, в частности, отличный имидж в общественном мнении. До того, как он был назначен главой французского правительства, в сентябре 2023 года Габриэль Атталь стал министром образования.
Он принял ряд популярных решений, таких как запрет на ношение платья-абая в школах, проактивная политика против школьного буллинга, конец единой средней школы, эксперименты с формой и второгодением.
В последнее время его имя регулярно распространяется во властных коридорах, как претендента на должность мэра Парижа в 2026 году или даже на президентский пост в 2027 году.
Макрон избрал нового главу правительства
Президент Франции Эммануэль Макрон 9 января назначил 34-летнего Габриэля Атталя премьер-министром Франции.
Габриэль Атталь сегодня возглавляет министерство образования Франции. Кроме того, что он стал самым молодым главой правительства, он и первый гомосексуалист, который займет кресло премьер-министра.
Я знаю, что могу рассчитывать на вашу (Габриэль Атталь – 24 Канал) энергию и преданность делу реализации объявленного мною проекта перевооружения и регенерации,
– написал в своем Х Эммануэль Макрон.
Смена главы правительства Франции: коротко
- Известно, что 66% жителей Франции выступали за смену главы правительства Элизабет Борн, являющийся одним из самых больших показателей за последние почти десять лет.
- Население Франции считает, что Габриэль Атталь является лучшим кандидатом из действующих французских чиновников на должность премьер-министра.
- Так, бывшая премьер-министр Франции Элизабет Борн 8 января подала в Елисейский дворец заявление об отставке. Она занимала должность с мая 2022 года, а до этого была министершей по вопросам труда.
- Кроме этого, в своем заявлении об отставке Борн отметила важность продолжения реформ, отмечая "срочность этого в нынешних обстоятельствах". Она пообещала сотрудничать с действующим правительством по текущим вопросам до назначения новой администрации.