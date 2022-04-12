Гайдай назвал самые горячие точки в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что ситуация в Луганской области остается стабильно сложной. Вся область находится под неизменными обстрелами российских войск.

По словам главы администрации, самая плохая ситуация в Рубежном, Северодонецке и Попасной. Враг пытается прорваться и все чаще идет в атаку, сообщает 24 канал.

Читайте также Люди отошли от шока Краматорска, – Гайдай о безопасной эвакуации из Луганской области

Самые горячие точки на Луганщине

Самая горячая точка – это район города Рубежное. Под постоянными обстрелами находятся Северодонецк и территории от Горной общины до Попасной.

Враг пытается переходить к атакам. Последней точкой, где оккупанты пытались прорвать оборону, по словам Гайдая, стала Кременная. Наши защитники продолжают выдерживать наступления россиян, однако подтягивают резервы все ближе к линии фронта.

Объемы увеличивают, авиация бомбит,

– рассказал Гайдай.

Он подчеркнул, что вскоре россияне попытаются атаковать на всех фронтах.

Гайдай добавил, что оккупанты повторяют в Луганске "Мариупольский сценарий". Вражеские войска безжалостно используют все свои запасы – минометы, танки, артиллерию, "Грады", "Смерчи", "Ураганы", авиацию, чтобы стереть города с лица земли.

Гайдай рассказал о большом сражении за Донбасс: смотреть видео