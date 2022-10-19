Гайдай предупредил, что россияне стянули на Луганщину много мобилизованных и техники

Сергей Гайдай рассказал, что по состоянию на 18 октября оккупанты стянули на Луганщину много мобилизованных, а также техники. Однако украинские артиллеристы уже показали отличный результат, у них есть успех.

Детали о ситуации в Луганской области Гайдай рассказал в эфире телемарафона. Глава Луганской ОВА заявил, что оккупанты, чтобы сделать невозможным быстрое контрнаступление ВСУ, взорвали несколько мостов.

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В то же время, украинские воины продолжают показывать захватчикам, что на временно оккупированных территориях у них нет никаких шансов. В частности, очень успешно действуют украинские артиллеристы.

Украинские артиллеристы в Луганской области четко попадают в составы и командные пункты оккупантов,

– рассказал Гайдай.

Между тем проигравшие по всем направлениям оккупанты цинично расстреливают деоккупированные населенные пункты. Гайдай подчеркнул, что местным жителям – опасно возвращаться в свои дома.

Кроме того, оккупанты продолжают свозить на Луганщину свежих "мобиков". Также туда стягивают много вражеской техники.

Гайдай о деоккупации Луганской области

Ранее Гайдай также отметил, что освобождение Луганщины от российских захватчиков будет происходить уже без эффекта неожиданности. Глава ОВА анонсировал: в ближайшее время украинцы смогут увидеть результат работы ВСУ. Какие бы меры ни предпринимали оккупанты, им это не поможет.

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