Гайдай объяснил, чтобы было бы, если бы россияне смогли построить понтонную переправу в Белогоровке

Умелые воины ВСУ уничтожили переправу врага через Северский Донец. Враг был настойчив, поэтому Белогоровка начала приобретать славу "новой Чернобаевки".

Российские оккупанты надеялись усилить свои подразделения в Луганской области. Для этого им нужно было перейти Северский Донец, но "что-то пошло не так".

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ВСУ сломали планы врага

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, Северский Донец – очень извилистая река, окруженная лесами. Не везде есть возможность перейти по реке, особенно на военной технике.

Место в Белогоровке, где были оккупанты, идеально подходит для того, чтобы организовать понтонную переправу и форсировать реку.

Если бы россиянам это удалось – они могли бы закрепиться на нашей земле, в частности в Белогоровке, и там уже строить плацдарм атаки трассы "Лисичанск – Бахмут" и перерезать ее полностью. Это была бы колоссальная проблема для наших войск,

– рассказал Гайдай.

Как добавил глава Луганской ОВА, попытки российских оккупантов перейти реку были настолько твердолобыми и "советскими", что они понесли просто колоссальные потери.

"Около 100 единиц техники там валяется, понтоны, катера, гора трупов. Были раненые, но и они уже умерли – россияне не посылали за ними никого. Поэтому тот батальон, который посылали на очередной убой, в полном составе отказался выполнять приказ", – отметил Гайдай.

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Российский флот продолжает блокировку Черного моря. Сейчас в акватории Черного моря находится 11 судов рашистов – 4 ракетных корабля и 7 крупных десантных. Также сообщается, что на ракетных кораблях размещено около 30 крылатых боеприпасов.

Как известно, российские оккупанты нанесли тяжелые бомбовые удары по "Азовстали". Вражеские обстрелы могут иметь катастрофические последствия – в Азовское море могут попасть десятки тысяч тонн концентрированного вещества с сероводородом. Если это произойдет – флора и фауна Азовского моря будут полностью уничтожены.

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