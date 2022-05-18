Російські окупанти сподівалися підсилити свої підрозділи на Луганщині. Для цього їм потрібно було перейти Сіверський Донець, але "щось пішло не так".

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Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, Сіверський Донець – дуже звивиста річка, яка оточена лісами. Не скрізь є можливість перейти річку, особливо на військовій техніці.

Місце у Білогорівці, де були окупанти, ідеально підходить для того, щоб організувати понтонну переправу та форсувати річку.

Якби росіянам це вдалося – вони могли б закріпитися на нашій землі, зокрема у Білогорівці, та там вже вибудовувати плацдарм атаки траси "Лисичанськ – Бахмут" та перерізати її повністю. Це була б колосальна проблема для наших військ,

– розповів Гайдай.

Як додав очільник Луганської ОВА, спроби російських окупантів перейти річку були настільки твердолобими та "радянськими", що вони зазнали просто колосальних втрат.

"Близько 100 одиниць техніки там валяється, понтони, катери, гора трупів. Були поранені, але й вони вже померли – росіяни не посилали за ними нікого. Тому той батальйон, який посилали на черговий забій, у повному складі відмовився виконувати наказ", – зазначив Гайдай.

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Воєнний стан в Україні можуть продовжити ще на 90 днів. Наказ Президента України наразі не затверджений.

Російський флот продовжує блокування Чорного моря. Зараз в акваторії Чорного моря перебуває 11 суден рашистів – 4 ракетні кораблі та 7 великих десантних. Також повідомляється, що на ракетних кораблях розміщено приблизно 30 крилатих боєприпасів.

Як відомо, російські окупанти завдали важких бомбових ударів по "Азовсталі". Ворожі обстріли можуть мати катастрофічні наслідки – в Азовське море можуть потрапити десятки тисяч тонн концентрованої речовини з сірководнем. Якщо це станеться – флора та фауна Азовського моря буде повністю знищена.

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