Гайдай подтвердил освобождение Грековки, за другие населенные пункты Луганщины продолжаются бои
6 октября 2022 , 17:40Читати новину українською
Источник:Сергей Гайдай
В Луганской области продолжаются тяжелые бои. Оккупанты активно минируют дороги и здания, окапываются и стягивают резервы. Все указывает на то, что они готовятся к продолжительной обороне.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что ВСУ удалось освободить Грековку. Украинские защитники дают врагам отпор и уверенно продвигаются вперед.
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