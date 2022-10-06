Гайдай подтвердил освобождение Грековки, за другие населенные пункты Луганщины продолжаются бои

6 октября 2022 , 17:40
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Сергей Гайдай

В Луганской области продолжаются тяжелые бои. Оккупанты активно минируют дороги и здания, окапываются и стягивают резервы. Все указывает на то, что они готовятся к продолжительной обороне.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что ВСУ удалось освободить Грековку. Украинские защитники дают врагам отпор и уверенно продвигаются вперед.

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Автор: Лілія Траспетрихіна