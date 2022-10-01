Мы ждем, что после освобождения Лимана начнется деоккупация Луганщины, – Гайдай

Сергей Гайдай заявил, что ожидает того, что после освобождения Лимана в Донецкой области начнется процесс освобождения Луганщины. По словам главы ОВА, как это будет происходить, это вопрос к военным.

Соответствующую информацию глава Луганской областной администрации сообщил в эфире телемарафона "Единые новости". Это произошло 1 октября, после того, как ВСУ заявили, что подняли украинский флаг в Лимане.

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Гайдай рассказал о деоккупации Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что освобождение Лимана даст толчок деоккупации всей Луганщины.

После того, как Лиман покинут, если смогут и если успеют, оккупанты, после Лимана будет начинаться деоккупация Луганской области. Мы все этого ждем, мы подготовились,

– заявил Гайдай.

По его словам, каким образом этот процесс будет происходить и с какого направления – это уже в военные, потому что они лучше видят общую карту боевых действий. Сергей Гайдай рассказал, что:

российские оккупанты уже сами выкладывают в сеть видео, что военное командование их бросило в Лимане на произвол судьбы;

проведение Кремлем псевдореферендумов никак не повлияет на события на фронте, ведь ВСУ продвигаются вперед.

"Вчера мы пообщались в Офисе Президента, где проговорили много рабочих вопросов и могу сказать, что как только хоть один населенный пункт освобождается, даже нет разницы какая область, мы готовы сразу заходить и начинать обеспечивать людей, чтобы жизнедеятельность того или иного населенного пункта не останавливалась никоим образом", – сообщил глава Луганской ОВА.

ВСУ уже в Лимане

Стоит вспомнить, что Вооруженные Силы Украины 1 октября подтвердили поднятие украинского флага в Лимане, однако там еще шли бои. Впоследствии наши военные сообщили, что уже в городе Донецкой области. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый пояснил, что освобождение Лимана необходимо для того, чтобы:

продолжить успешную Харьковскую операцию;

захватить важный район, открывающий ворота для освобождения украинского Донбасса, в частности открываются направления на Сватово, Северодонецк, Кременную и т.д.

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