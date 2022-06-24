Гайдай рассказал, как разбивается вдребезги российская ложь о том, что "Украина бомбит Донбасс"

Поклонники России кричат чуть ли не из каждого чайника о том, что якобы Украина бомбит мирный Донбасс. И происходит это, по их словам, уже 8 лет. Однако на самом деле есть немало доказательств, что это ложь.

И раскрыть ее очень легко. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает 24 канал.

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Он отметил, что в сети есть множество свидетельств самих жителей оккупированных территорий о том, что Донбасс бомбят российские военные. В подтверждение этому можно привести многочисленные видео, на которых видно, как идет "выход", а буквально через секунды сразу же взрыв на оккупированной ими территории.

То есть, когда в тылу люди слышат "выход" и сразу же "приход", это значит, что стреляют где-то рядом. Не могут слышать в Алчевске "выходы", которые совершили из подконтрольной Украине территории. Это невозможно. Расстояние очень большое,

– подчеркнул Гайдай.

Также глава Луганской ОВА обратился к жителям оккупированных территорий. Он сказал, что, по их утверждениям, их бомбят уже 8 лет. И делает это вроде бы украинская армия.

"Если это действительно так, то чего же вы тогда удивляетесь взрывам?", – подытожил Гайдай.

Что сейчас происходит на Донбассе

Сейчас на Донбассе продолжаются самые жестокие бои. Враг, не имея через 4 месяца так называемой "спецоперации" серьезных побед, решил бросить все силы на Луганскую область.

По словам главы Луганской области, нужно понимать, что у российских захватчиков есть значительное преимущество в артиллерии, тяжелой технике и личном составе. Именно поэтому, как он подчеркнул, тактика, которую избрало украинское военное руководство, – правильная.

Действительно, россияне подтягивают последние резервы, в ближайшее время мы остановим их,

– заявил Гайдай.

К сожалению, 20 июня ВСУ потеряли контроль над Метелкиным, а через время отошли и из Северодонецка. Гайдай подчеркнул, что потерянные населенные пункты еще не означают, что мы проиграли войну. Вооруженные Силы Украины будут до последнего оборонять Луганскую область.

Глава Луганской ОВА отметил, что Вооруженные Силы Украины где-то преуспевают на поле боя, а на некоторых направлениях приходится сдерживать врага и отходить на новые позиции. При этом он подчеркнул, что ВСУ наносят захватчикам колоссальные потери.

"Это все делается для одной цели – для победы!" – сказал Гайдай.

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